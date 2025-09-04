Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 18:33

Водителей из Новороссии предупредили о риске лишения прав

Водителям из Новороссии придется заменить номера автомобилей до 1 января

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей должны заменить регистрационные документы и государственные номера автомобилей на российские до 1 января 2026 года, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. В противном случае последует административная ответственность, вплоть до лишения водительских прав.

В соответствии с действующим в настоящее время законодательством, граждане и юридические лица, которые на день принятия в состав Российской Федерации постоянно проживали на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, обязаны до 1 января 2026 года заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки на российские, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, после указанного срока будет квалифицироваться по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ. Санкция предусматривает штраф от 500 до 800 рублей, а при повторном нарушении — штраф пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Кроме того, если на машину уже выданы российские документы и номера, а владелец продолжает использовать украинские или номера ЛНР и ДНР, это расценивается как правонарушение по ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ. В этом случае водителю грозит лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о выплате компенсаций свыше 41 тысяче жителей Донбасса и Новороссии за утраченное или поврежденное жилье. С 2022 года в регионах отремонтировали и построили около 23 тысяч объектов инфраструктуры, включая жилые здания, больницы и школы, а также привели в порядок более 5,4 тысяч километров дорог, включая трассу «Новороссия».

права
автомобили
Новороссия
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С яблочным вкусом: маринованная капуста на зиму с пряном маринаде
В работе Steam зафиксировали массовый сбой
Замглавы Минстроя призвал кассиров уходить на стройки
«Пафосные слова»: политолог об итогах встречи «коалиции желающих»
«Путь силы»: в Пентагоне сделали неоднозначное заявление о Трампе
Раскрыты причины гибели немецких политиков перед выборами
На Западе остались в шоке от слов Каллас о роли СССР в победе над нацизмом
Чиновница сношала девочку-подростка, снимая на видео: жертву травят в Сети
Зеленский раскрыл реакцию Трампа на закупку Словакии и Венгрии нефти из РФ
В Адыгее женщине предложили взять кредит на ремонт окон после атаки дронов
Неадекват напал на девушку за рулем такси, назвал лошадью и попал на видео
«Доллар мертв»: в США пришли к неутешительным выводам после саммита ШОС
Сбежал с СВО, чтобы насиловать: в Уфе судят дезертира-педофила
Коронавирус, инсульт, потеря голоса: куда пропала певица Ая из «Города 312»
Депутат прошлась по барам в Петербурге и решила им помочь
Российская пловчиха рассказала о хейте из-за смены гражданства
Онищенко рассказал, вспышку какой опасной инфекции скрывает Турция
Курс евро пробил отметку в 95 рублей впервые с конца июля
ВС России накрыли важный объект ВСУ в Черниговской области
Ватикан назвал условие освобождения заложников ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.