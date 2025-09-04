Водителей из Новороссии предупредили о риске лишения прав

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей должны заменить регистрационные документы и государственные номера автомобилей на российские до 1 января 2026 года, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. В противном случае последует административная ответственность, вплоть до лишения водительских прав.

В соответствии с действующим в настоящее время законодательством, граждане и юридические лица, которые на день принятия в состав Российской Федерации постоянно проживали на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, обязаны до 1 января 2026 года заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки на российские, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, после указанного срока будет квалифицироваться по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ. Санкция предусматривает штраф от 500 до 800 рублей, а при повторном нарушении — штраф пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Кроме того, если на машину уже выданы российские документы и номера, а владелец продолжает использовать украинские или номера ЛНР и ДНР, это расценивается как правонарушение по ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ. В этом случае водителю грозит лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о выплате компенсаций свыше 41 тысяче жителей Донбасса и Новороссии за утраченное или поврежденное жилье. С 2022 года в регионах отремонтировали и построили около 23 тысяч объектов инфраструктуры, включая жилые здания, больницы и школы, а также привели в порядок более 5,4 тысяч километров дорог, включая трассу «Новороссия».