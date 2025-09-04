ВС России накрыли важный объект ВСУ в Черниговской области

ВС России накрыли важный объект ВСУ в Черниговской области Минобороны: ВС России уничтожили пункт запуска дронов ВСУ в Черниговской области

Российские военные ликвидировали пункт подготовки и запуска беспилотников дальнего действия ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. Цель была уничтожена с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» на территории Черниговской области.

Средствами воздушной разведки Вооруженных сил РФ была обнаружена подготовка к запуску ударных беспилотников с грунтовой взлетной полосы. Расчет ОТРК «Искандер» нанес высокоточный удар по обнаруженным целям, что позволило сорвать планируемый запуск.

В ведомстве предоставили дополнительные подробности о результатах удара. По данным объективного контроля, было успешно поражено до 10 военнослужащих и восемь единиц автомобильного транспорта Вооруженных сил Украины с пусковыми установками беспилотных летательных аппаратов.

Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил о продолжении точечных ударов по украинской военной инфраструктуре. По его словам, Вооруженные силы РФ строго следуют плану, атакуя лишь объекты ВПК и военного назначения.