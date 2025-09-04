Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 18:42

Московской пенсионерке внезапно аннулировали бессрочный паспорт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве пенсионерке Татьяне Якимушкиной внезапно аннулировали бессрочный паспорт, из-за чего она не может открыть счет в банке, а оператор грозит отключить мобильную связь, сообщает Telegram-канал Baza. Женщина и ее 85-летний муж уже месяц пытаются восстановить документы через МФЦ, МВД и СФР, но безрезультатно.

По данным источника, Татьяне 77 лет, она ветеран труда и инвалид 2-й группы. Паспорт она получила в 2002 году, когда была старше 45 лет, после чего он должен был стать бессрочным. Однако 7 августа женщина узнала, что ее документ признан аннулированным: когда пенсионерка пришла в банк, сотрудник сообщил, что паспорт недействителен.

В результате пострадавшей отказали в банковском обслуживании, а сотовый оператор предупредил о возможном отключении связи. При этом СНИЛС Татьяны действителен, но этого недостаточно для решения проблемы. Сейчас женщина продолжает обращаться в государственные органы, но ситуация по-прежнему не разрешена.

Ранее в Магнитогорске мошенники похитили у пенсионерки 5 млн рублей, убедив ее, что нужно «задекларировать» сбережения из-за кредита на ее имя. Курьер, представившись сотрудником полиции, забрал деньги и скрылся. Преступника задержали в Екатеринбурге.

