Московской пенсионерке внезапно аннулировали бессрочный паспорт

В Москве пенсионерке Татьяне Якимушкиной внезапно аннулировали бессрочный паспорт, из-за чего она не может открыть счет в банке, а оператор грозит отключить мобильную связь, сообщает Telegram-канал Baza. Женщина и ее 85-летний муж уже месяц пытаются восстановить документы через МФЦ, МВД и СФР, но безрезультатно.

По данным источника, Татьяне 77 лет, она ветеран труда и инвалид 2-й группы. Паспорт она получила в 2002 году, когда была старше 45 лет, после чего он должен был стать бессрочным. Однако 7 августа женщина узнала, что ее документ признан аннулированным: когда пенсионерка пришла в банк, сотрудник сообщил, что паспорт недействителен.

В результате пострадавшей отказали в банковском обслуживании, а сотовый оператор предупредил о возможном отключении связи. При этом СНИЛС Татьяны действителен, но этого недостаточно для решения проблемы. Сейчас женщина продолжает обращаться в государственные органы, но ситуация по-прежнему не разрешена.

