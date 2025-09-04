Саммит ШОС — 2025
Власти Грузии заявили, что не повторят ошибок Украины

Мэр Тбилиси Каладзе: Грузия не позволит использовать себя, как Украина

Каха Каладзе Каха Каладзе Фото: РИА Новости

Власти Грузии не позволят использовать страну так, как использовали Украину, которая из-за этого столкнулась с тяжелейшими последствиями, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, действующее руководство проводит политику, направленную на защиту интересов Грузии, передает ТАСС.

Мы нашей политикой, взглядами защищаем нашу страну и проводим такую политику, где в первую очередь защищены интересы нашей родины. Никому не позволим использовать нашу страну так, как использовали Украину, и получить те тяжелейшие последствия, которые, к сожалению, на Украине, — отметил Каладзе.

Он также признался, что Грузию хотели спровоцировать на военное столкновение с Россией. Чиновник отметил, что первые лица страны получали угрозы с требованиями открыть второй фронт.

Ранее Каладзе сообщал, что Грузии обещали дать оружие при открытии второго фронта против России. Политик заявил, что Запад собирался сделать это еще в 2022 году. Он подчеркнул, что есть доказательства, но не привел ни одно из них. В интересах Грузии, по его мнению, лучше сохранить обстановку в ее текущем виде.

