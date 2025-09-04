Друг Ефремова раскрыл детали его первого спектакля после освобождения

Партнершей актера Михаила Ефремова в спектакле «Без свидетелей», который станет его первой работой после освобождения, будет Анна Михалкова, заявил его друг и коллега Михаил Горевой. По его словам, Ефремов является большим артистом и будет работать под руководством мастера — Никиты Михалкова.

Михаил Олегович — большой артист, я точно знаю, я с ним с института. Он художник, и он будет заниматься своим делом, выходить к зрителю под руководством большого мастера. Насколько я знаю, партнерша Михаила Олеговича будет Анна Михалкова — большущая русская актриса. Так что очень все хорошо, мне все это очень нравится. Я этого очень жду. И давайте пожелаем Михаилу Олеговичу сил, а уж таланта ему не занимать. Давно ждем его и на сцене, и в кадре, — сказал Горевой.

Ранее стало известно, что Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Его представление коллективу состоялось во время собрания, посвященного началу нового творческого сезона.

До этого сообщалось, что Ефремов проходит лечение в санатории в Кисловодске после перенесенных в колонии бронхолегочных заболеваний. Стоимость программы составляет 300 тысяч рублей.