04 сентября 2025 в 14:46

Раскрыт истинный смысл резких заявлений Рютте в адрес России

Политолог Перенджиев назвал слова Рютте о России частью стратегии выживания НАТО

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Призыв главы НАТО Марка Рютте к странам Евросоюза наращивать оборонное производство для противостояния с Россией подтверждает, что Альянсу нужен враг для обоснования финансирования, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, демонизируя Россию, Альянс объясняет смысл своего существования.

Военно-политическое руководство НАТО делает все, чтобы, во-первых, Альянс выглядел как востребованная организация для тех стран, которые в него входят, и в целом для коллективного Запада. Во-вторых, чтобы было финансирование на всевозрастающей основе. В-третьих, НАТО нужен враг: если его нет, значит, альянс будет очень усиленно его искать. Потом они будут демонизировать страну, которую выбрали в качестве врага, — объяснил Перенджиев.

Он подчеркнул, что руководство НАТО имеет личные корыстные цели и стремится к расширению полномочий. При этом, добавил политолог, участвовать в боевых действиях они не хотят.

Рютте, конечно же, хочется славы и денег. Его ближайшему окружению хочется, чтобы их полномочия расширялись, увеличивалась численность войск, находящихся под ним. Это дает им больше звезд, повышение в звании и должности. Они хотят награды, но не хотят воевать на передовой, — резюмировал Перенджиев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании на Украине трех линий обороны с участием войск стран Запада направлены на срыв переговоров о мире между Москвой и Киевом. Кроме того, по его словам, фон дер Ляйен часто затрагивает вопросы, выходящие за рамки ее полномочий.

