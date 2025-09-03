Возмутившийся обыском в Шереметьево депутат встретится с директором гавани Депутат Гурулев встретится с руководством Шереметьево после обыска в аэропорту

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев, пожаловавшийся на тщательный досмотр в аэропорту Шереметьево, планирует встретиться с руководством воздушной гавани. По словам его помощника, которые приводит издание «Подъем», представители Шереметьево сами предложили Гурулеву обсудить проблему на личной встрече.

На нас вышли представители Шереметьева, предложили встретиться с директором аэропорта, чтобы обсудить вопрос, который Андрей Викторович поднял, — сказал представитель депутата.

Он уточнил, что встреча планируется после возвращения Гурулева в Москву из Еврейской автономной области. Дата и время будут согласованы позднее. Помощник депутата отметил, что сейчас Гурулев находится в Биробиджане на Дальнем Востоке.

Ранее Гурулев пожаловался на дополнительный досмотр, который ему устроили в аэропорту Шереметьево. По его словам, сотрудники службы безопасности проверяли его отдельно от других пассажиров, сославшись на то, что участники специальной военной операции проходят контроль в особом порядке.