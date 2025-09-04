Алаудинов назвал способ победить коррупцию среди чиновников в России Командир «Ахмата» заявил, что с коррупционерами будут разбираться участники СВО

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов в интервью NEWS.ru объяснил факты коррупции среди чиновников в России «смутными временами». По его мнению, ситуация изменится, когда Специальная военная операция завершится победой нашей страны.

Всегда в смутные времена на поверхность выплывали худшие элементы. И худшие качества проявлялись в смутные времена. Когда будет дан новый старт России, которая является победителем в СВО, установки будут формулироваться по-другому, — отметил собеседник.

С фактами коррупции среди чиновников, по его предположениям, будут разбираться непосредственно герои СВО. Совместными усилиями удастся победить в том числе негативные проявления внутри нашей страны, предположил боевой генерал.

Это будет уже новый этап. Мы сумеем победить как внешнего врага, так и внутреннее зло, которое у нас за спинами сегодня проявляется. Это тоже кропотливая работа, — резюмировал Алаудинов.

Ранее стало известно, что генеральная прокуратура подала иск о конфискации имущества бывшего руководителя кадрового управления Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, связанного с коррупционными действиями. Общая стоимость имущества превышает 500 миллионов рублей.

Следственные органы привлекли к ответственности 14 человек вместе с бывшим министром здравоохранения Хабаровского края Юрием Бойченко по уголовному делу о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Средства были выделены на закупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения. Ущерб по данному коррупционному делу может превысить 1 млрд рублей.