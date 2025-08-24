Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 17:06

Экс-министра подозревают в миллиардной растрате

Ущерб по делу бывшего главы хабаровского Минздрава может превышать 1 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следственные органы привлекли к ответственности 14 человек вместе с бывшим министром здравоохранения Хабаровского края Юрием Бойченко по уголовному делу о растрате бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Средства были выделены на закупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения. Ущерб по данному коррупционному делу может превысить 1 млрд рублей.

Ущерб от их действий бюджету государства может превысить 1 млрд рублей. Следствие продолжает устанавливать причастность других фигурантов к совершению преступлений коррупционной направленности, в том числе по делу назначен большой объем различных экспертиз, — сказал собеседник агентства.

Ранее бывшему министру здравоохранения Хабаровского края были предъявлены обвинения по двум эпизодам преступной деятельности, связанным с растратой в особо крупных размерах. Басманный суд Москвы в пятницу, 23 августа, принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста для Бойченко.

До этого в Краснодаре под стражу была взята Сусанна Коблева, дочь бывшего верховного судьи Адыгеи Аслана Трахова. Ей предъявлены обвинения по статьям о крупном мошенничестве и отмывании денежных средств. Адвокаты Коблевой подали апелляционную жалобу.

