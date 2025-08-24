Российского экс-министра арестовали за растрату

Бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко предъявлены обвинения по двум эпизодам преступной деятельности, связанным с растратой в особо крупных размерах, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Басманный суд Москвы в пятницу 23 августа принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста для Бойченко.

Обвиняемый в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ, — отмечается в документах.

