24 августа 2025 в 10:27

Российского экс-министра арестовали за растрату

Экс-главу Минздрава Хабаровского края Бойченко обвиняют в растрате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко предъявлены обвинения по двум эпизодам преступной деятельности, связанным с растратой в особо крупных размерах, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Басманный суд Москвы в пятницу 23 августа принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста для Бойченко.

Обвиняемый в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ, — отмечается в документах.

Ранее стало известно, что бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов обладал обширной коллекцией антикварного оружия, которая, согласно версии Генпрокуратуры, была приобретена на незаконные доходы. Коллекция включала 26 уникальных экспонатов, среди которых находились редкие исторические образцы. В частности, были изъяты офицерский кортик люфтваффе 1937 года, парадная шпага унтер-офицера СС образца 1936 года, а также французская морская офицерская шпага 1837 года.

До этого в Краснодаре под стражу была взята Сусанна Коблева, дочь бывшего верховного судьи Адыгеи Аслана Трахова. Ей предъявлены обвинения по статьям о крупном мошенничестве и отмывании денежных средств. Адвокаты подали апелляционную жалобу, однако дата ее рассмотрения в краевом суде пока не определена.

министры
аресты
обвинения
растрата
