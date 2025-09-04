Командир «Ахмата» предположил, почему Зеленский не нужен Трампу и Европе Алаудинов назвал неуправляемость Зеленского основной причиной для его замены

Командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью NEWS.ru предположил, что внешние кураторы Украины уже решили для себя дальнейшую судьбу президента Владимира Зеленского. Бывший комик больше «не нужен» и его вряд ли оставят в живых, полагает собеседник.

Я больше чем уверен, что дни Зеленского сочтены. Он уже не нужен ни Америке и Трампу, ни Европе. Его навряд ли оставят в живых, потому что, как было сказано в известном фильме, «он слишком много знал», — выразил мнение боевой генерал.

Он добавил, что Зеленский стал неудобен западным лидерам из-за своего непредсказуемого поведения. Кроме того, их пугает его агрессия, которую с некоторых пор проявляет все чаще, убежден Алаудинов.

Штаты и Европа хотят видеть на территории Украины президента, который умеет себя вести правильно перед хозяевами. Зеленский же в «наркоугаре» может поспорить, поругаться. А никто не любит собаку, кусающую руку, которая подает ей еду, — резюмировал командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов сообщил, что владеет информацией о существовании тайных тюрем на территории Украины. Эти пыточные, по его сведениям, были созданы по распоряжению западных спецслужб.

Также он назвал убийство политика Андрея Парубия «сигналом для всей украинской власти». По мнению боевого генерала, Парубий получил то, чего и заслуживал.