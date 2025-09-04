Саммит ШОС — 2025
Алаудинов раскрыл отношение бойцов к возвращению в РФ Козловского и Цекало

Алаудинов заявил, что после СВО бойцы не дадут предателям зарабатывать в России

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью NEWS.ru сообщил о нейтральном отношении на фронте к актеру Даниле Козловскому и продюсеру Александру Цекало, которые покинули Россию после начала СВО, а теперь вернулись. Однако боевой генерал назвал их «инородными элементами» для страны и выразил мнение, что они будут отвергнуты обществом.

На фронте, когда представители так называемой культурной элиты уезжают или возвращаются, на данном этапе не особо и замечается. Но те, кто себя проявили в таком формате (покидали РФ в сложное для страны время. — NEWS.ru), все равно будут отторгнуты населением нашей страны как инородный элемент, — выразил мнение собеседник.

Он уточнил, что по завершению СВО военнослужащие армии России зададут вопросы, в том числе деятелям культуры. И те, кто предавал родину, не смогут больше зарабатывать на жителях России, полагает Алаудинов.

Когда СВО завершится и военные вернутся домой — а это будут тысячи и тысячи людей — повестка уже будет другой. Предатели не смогут спокойно зарабатывать деньги на народе России. И возникнут вопросы. А вы где были во время СВО? Почему уехали? Эти вопросы прозвучат, мы должны это понимать, — резюмировал собеседник.

Ранее продюсер Сергей Дворцов высказал мнение, что Козловскому помогли вернуться в кино и театр влиятельные люди, которые грамотно направили его. Сам эксперт считает, что актер недостоин зарабатывать в России.

В августе продюсер Александр Цекало вернулся из США в Россию ради съемок сериала. Его заметили в Москве с супругой Дариной Эрвин во время прогулки с собакой.

