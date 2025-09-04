«Могут не успеть забрать галоши»: военэксперт об эвакуации Славянска

Вооруженные силы Украины предвидят скорое наступление российской армии на Славянск, поэтому было принято решение об эвакуации города, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, освобождение Славянска будет означать выход на административные границы Донецкой Народной Республики.

Приметы того, что Славянск начинают эвакуировать, говорят о том, что украинское военное руководство предвидит наступательный вал российской армии на этом направлении и хочет хоть какие-то манатки и шмотки забрать с собой, дабы они не достались российской армии. Успеют ли они это сделать? Это вопрос, потому что темпы наступления российской армии такие, что могут не успеть даже забрать галоши, — высказался Баранец.

Он подчеркнул, что российским войскам придется решать труднейшие задачи, поскольку Славянск и Краматорск — это очень серьезные промышленные районы, где много строений, заводов, фабрик и других предприятий. По его мнению, эти два города ждет только одна судьба в двух вариантах: либо там будет долгая и разрушительная битва, либо украинцы поймут, что сопротивляться ВС РФ бесполезно.

Ранее появилась информация, что по мере приближения российских войск к Славянску появляется все больше признаков подготовки к эвакуации, включая вывоз железнодорожной инфраструктуры. Под эвакуацию попадают все основные службы: тяговая, путевая, сигнализации, связь и энергетика.