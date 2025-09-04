Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025

Зеленский заявил, что российские ракеты скоро достанут до Парижа

Владимир Зеленский

В скором времени Россия значительно нарастит свой ракетный потенциал, в результате чего станут возможны удары по Парижу, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Poin. По его словам, дальность оружия составит пять тысяч километров.

Поверьте, через два года у россиян будет много ракет с дальностью пять тысяч километров. Море никого не оградит, океан никого не оградит. В этом контексте оружие, которое использует Россия сегодня, не так уж отличается от ядерных носителей, — сказал Зеленский.

Ранее украинский лидер заявил, что для урегулирования конфликта с Россией возможно применение так называемого корейского сценария. По его словам, при поиске путей решения кризиса могут рассматриваться различные варианты.

Между тем президент России Владимир Путин отмечал, что Москве, возможно, придется решать поставленные задачи СВО военным способом, если не получится разрешить конфликт мирными средствами. Одновременно с этим он высказал мнение, что администрация президента США искренне желает содействовать решению данной проблемы.

