Россия и страны арабского мира усилят сотрудничество в сфере туризма

В Совете Федерации подписали меморандум о создании Ассоциации российско-арабского сотрудничества в сфере туризма и инвестиций. Она объединила представителей Российско-Бахрейнского торгового дома, Российского союза туриндустрии, Международного центра креативного гостеприимства, Группы компаний «Островок», международных туристических и транспортных компаний.

Целью ее создания стало поддержание политического диалога с правительствами и содействие экономическому развитию России и стран Персидского залива. Ассоциации займется устранением трудностей, с которыми сталкиваются компании, включая субъекты малого и среднего предпринимательства, в рамках сотрудничества с государственными структурами, органами государственной власти России и стран арабского мира.

Перед Ассоциацией стоит двойная задача: способствовать привлечению арабских туристов в Россию и одновременно аккумулировать запросы иностранного бизнеса, дав ему поддержку в регионах. Правовую, в том числе. Сегодня отличное время для развития российско-арабских отношений. И туризм — это самый чистый экспорт, а где туризм — там и инвестиции в российскую экономику, — пояснила президент Ассоциации Юлия Максутова.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным рассказал, что отношения между Анкарой и Москвой активно развиваются в ключевых сферах, включая торговлю, инвестиции, энергетику и туризм. Он также отметил, что стамбульские переговоры по Украине внесли вклад в мирное урегулирование кризиса.