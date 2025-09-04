Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 15:10

Россия и страны арабского мира усилят сотрудничество в сфере туризма

Фото: пресс-служба БРИКС МЕДИА ГРУПП

В Совете Федерации подписали меморандум о создании Ассоциации российско-арабского сотрудничества в сфере туризма и инвестиций. Она объединила представителей Российско-Бахрейнского торгового дома, Российского союза туриндустрии, Международного центра креативного гостеприимства, Группы компаний «Островок», международных туристических и транспортных компаний.

Целью ее создания стало поддержание политического диалога с правительствами и содействие экономическому развитию России и стран Персидского залива. Ассоциации займется устранением трудностей, с которыми сталкиваются компании, включая субъекты малого и среднего предпринимательства, в рамках сотрудничества с государственными структурами, органами государственной власти России и стран арабского мира.

Перед Ассоциацией стоит двойная задача: способствовать привлечению арабских туристов в Россию и одновременно аккумулировать запросы иностранного бизнеса, дав ему поддержку в регионах. Правовую, в том числе. Сегодня отличное время для развития российско-арабских отношений. И туризм — это самый чистый экспорт, а где туризм — там и инвестиции в российскую экономику, — пояснила президент Ассоциации Юлия Максутова.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным рассказал, что отношения между Анкарой и Москвой активно развиваются в ключевых сферах, включая торговлю, инвестиции, энергетику и туризм. Он также отметил, что стамбульские переговоры по Украине внесли вклад в мирное урегулирование кризиса.

Россия
туризм
бизнес
сотрудничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве появится экосистема развития мобильных игр
ВСУ атаковали рейсовый автобус в российском регионе
Венгрия жестко прошлась по ЕС из-за принудительной мобилизации на Украине
Последний из детей великого американского писателя умер в США
Скончался мужчина, подаривший Бриджит Бардо единственного сына
Дуров преподал Маску урок истории на примере происхождения слова «славяне»
В ГД предложили ввести платный режим пребывания семей мигрантов в России
Ученые назвали один ранний признак болезни Альцгеймера
Украинские военные раскритиковали французские танки
В США придумали новый антироссийский коварный план в Антарктике
Мишустин анонсировал важную денежную помощь для аграриев в 24 регионах РФ
В России обрушился рынок грузового транспорта
Крупнейшая американская корпорация подала заявку в Роспатент
Военэксперт раскрыл самый быстрый способ истощить ВСУ
Юрист предупредила об одном нюансе брачного контракта
Эксперт объяснил, какую косвенную выгоду ждет Россию от поставок газа в КНР
Во Франции призвали к отставке Макрона
Девушка фейково «похоронила» отца ради прекращения его уголовного дела
Женщина-инвалид погибла в пожаре, который устроил сожитель ее сестры
Российская фигуристка заработала миллион на рассказах о родах
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.