Петербуржец потребовал взыскать 20 тысяч из-за несъеденных пельменей

Житель Петербурга подал в суд на индивидуального предпринимателя, который год назад не доставил ему заказанные пельмени, рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Мужчина потребовал вернуть стоимость заказа, взыскать неустойку и компенсировать моральный вред — в общей сумме почти 20 тысяч рублей.

Согласно материалам иска, 4 сентября 2024 года петербуржец Дмитрий заказал у бизнесмена пельмени на 1 916 рублей с доставкой в течение часа. Еда так и не была привезена, хотя клиент неоднократно уточнял статус заказа и получал обещания подождать. Позже предприниматель заявил, что вернет деньги в течение десяти дней, но этого он не сделал.

Истец обратился в суд только спустя год. Теперь он просит взыскать с ИП не только стоимость заказа, но и неустойку в размере 6 782,64 рубля, а также 10 000 рублей компенсации морального вреда. В заявлении указано, что мужчина «страдал из-за неоказания услуг общественного питания». Рассматривать дело будет мировой судья участка № 191.

Ранее в Рязани мусульманин подал иск против сети «Вкусно — и точка» после того, как ему продали бургер с беконом, хотя кассир гарантировал отсутствие свинины. Суд частично удовлетворил требования, взыскав с сети стоимость блюда, штраф за нарушение прав потребителей и 20 тысяч рублей на юридические услуги, а также тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда. При этом мужчине отказали в увеличении компенсации до 500 тысяч рублей.