Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 16:37

Петербуржец потребовал взыскать 20 тысяч из-за несъеденных пельменей

Петербуржец подал в суд из-за недоставленных пельменей в 2024 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Житель Петербурга подал в суд на индивидуального предпринимателя, который год назад не доставил ему заказанные пельмени, рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Мужчина потребовал вернуть стоимость заказа, взыскать неустойку и компенсировать моральный вред — в общей сумме почти 20 тысяч рублей.

Согласно материалам иска, 4 сентября 2024 года петербуржец Дмитрий заказал у бизнесмена пельмени на 1 916 рублей с доставкой в течение часа. Еда так и не была привезена, хотя клиент неоднократно уточнял статус заказа и получал обещания подождать. Позже предприниматель заявил, что вернет деньги в течение десяти дней, но этого он не сделал.

Истец обратился в суд только спустя год. Теперь он просит взыскать с ИП не только стоимость заказа, но и неустойку в размере 6 782,64 рубля, а также 10 000 рублей компенсации морального вреда. В заявлении указано, что мужчина «страдал из-за неоказания услуг общественного питания». Рассматривать дело будет мировой судья участка № 191.

Ранее в Рязани мусульманин подал иск против сети «Вкусно — и точка» после того, как ему продали бургер с беконом, хотя кассир гарантировал отсутствие свинины. Суд частично удовлетворил требования, взыскав с сети стоимость блюда, штраф за нарушение прав потребителей и 20 тысяч рублей на юридические услуги, а также тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда. При этом мужчине отказали в увеличении компенсации до 500 тысяч рублей.

Санкт-Петербург
суды
пельмени
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ефремов вернулся на театральную сцену
Макрон прикрылся США, пытаясь пригрозить России новыми санкциями
Хаматова едва не «придушила» актрису под трек Noize MC
Двое мужчин пойдут под суд за похищение и грабеж в Петербурге
Си Цзиньпин высказался о визите Ким Чен Ына в Китай
Итальянский город погрузится в траур из-за смерти Армани
Психолог ответила, почему взрослые дети начинают критиковать родителей
Стало известно, где похоронят Армани
Москалькова оценила ход работы по возвращению курян из Сум
Лимит на легионеров, возвращение на ОИ: Дегтярев озвучил планы Минспорта
Экс-капитан «Зенита» назвал самую популярную команду России
Трамп выставил ультиматум Европе из-за России
Макрон назвал количество стран, готовых отправить войска на Украину
Бизнесмена осудили за взятку налоговикам
Украинский клуб купил восхищавшегося Путиным футболиста
«Я ей доверяла»: Анна Заворотнюк рассказала о предательстве няни-филиппинки
Раскрыта трагическая судьба пропавшего 24 года назад под Иваново ребенка
Кадыров сообщил о новом звании премьера Чечни
Робот-доставщик заблокировал проезд лимузину с «мигалкой»
«Окей, что-то новенькое»: Каллас запуталась в итогах Второй мировой войны
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.