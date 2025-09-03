В России разгорелся скандал с мусульманином и «Вкусно и точка»

В России разгорелся скандал с мусульманином и «Вкусно и точка» В Рязани мусульманин подал в суд на «Вкусно и точка» из-за бургера с беконом

В Рязани мусульманин подал исковое заявление в суд на сеть быстрого питания «Вкусно и точка» после того, как ему продали бургер с беконом, сообщил Telegram-канал Baza. Истец потребовал полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, однако суд удовлетворил его требования лишь частично.

По информации авторов, мужчина по имени Билал заказал «Биг спешиал большой комбо» и специально уточнил у кассира отсутствие свинины в продукте. Сотрудник заведения заверил его, что мясной ингредиент не содержит запрещенного для мусульман мяса. Однако в процессе употребления блюда истец обнаружил внутри ломтик бекона, что означало нарушение религиозных запретов.

Представители сети признали ошибку и предложили посетителю бесплатную замену блюда или полный возврат средств. Мужчина отказался от урегулирования спора на месте и обратился за юридической поддержкой.

В своем исковом заявлении Билал требовал взыскать с ответчика 500 тысяч рублей компенсации за нравственные страдания, а также покрыть судебные издержки и неустойку. Он настаивал, что действия сотрудников ресторана «оскорбили его чувства верующего и создали нравственные переживания и страдания».

Мировой судья рассмотрел дело в конце 2024 года и принял решение о частичном удовлетворении исковых требований. С сети взыскали стоимость бургера, назначили штраф за нарушение прав потребителей и обязали компенсировать 20 тысяч рублей юридических услуг, а также выплатить тысячу рублей морального вреда.

Истец не согласился с решением первой инстанции и попытался обжаловать его в районном суде. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для пересмотра дела и оставила первоначальное решение без изменений.

Ранее сообщалось, что официанта ресторана в Москве уволили за принесенное мусульманам сало. В беседе с изданием его мать пояснила, что у молодого человека не было злого умысла. Бесплатное угощение выносят неопределившимся с заказом блюд гостям заведения.