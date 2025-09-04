Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 17:00

Житель Польши угрожал убить начальника полиции и применить боевые газы

Житель Польши угрожал убить начальника полиции и взорвать прокуратуру в Тыхах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Польши угрожал убить начальника полиции города Тыхы и взорвать местную прокуратуру, сообщает RMF FM. По данным радиостанции, 37-летний мужчина отправил угрозы начальнику полиции и в прокуратуру по электронной почте.

Он писал, что собирается убить начальника местной полиции и взорвать здание районной прокуратуры, — говорится в сообщении.

Он также угрожал применить якобы купленные в даркнете боевые газы 3-метилфентанил и зарин. Автором угроз оказался проживающий в Тыхах 37-летний Михал Б.. Его задержали. Результаты обысков пока не разглашаются.

Мужчина дал объяснения, но не признал свою вину. Ему предъявлены обвинения в угрозах и попытках повлиять на служебную деятельность прокуратуры и полиции. Предполагаемому злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы. Суд арестовал его на три месяца.

Ранее в Саратове подполковник полиции угрожал местным жителям расстрелом. Сотрудник сделал такое заявление на фоне конфликта, связанного со строительством школы на территории местного парка, где собрались местные жители.

Польша
угрозы
убийства
терроризм
