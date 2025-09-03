Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 16:35

Угроза депортации из Польши нависла над тысячами украинцев

Почти шесть тысяч украинцев могут депортировать из Польши

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сразу 31 тыс. иностранцев попали в реестр нежелательных лиц в Польше, сообщает газета Rzeczpospolita. В списке оказались 5,9 тыс. граждан Украины, из которых 4,2 тыс. уже осуждены. По данным источника, всем им грозит депортация из республики.

К концу июня этого года в список нежелательных лиц была добавлена уже 31 тыс. иностранцев — вдвое больше, чем четыре года назад (тогда их было 16 тыс.), и почти столько же, сколько за весь прошлый год, — говорится в публикации.

Журналисты констатировали, что государственная политика Польши все больше направлена на депортацию нарушающих закон мигрантов. Так, с начала года из страны выдворили уже 1,1 тыс. иностранцев.

Уточняется, что попавших в список украинцев неоднократно судили за хранение наркотиков, кражи, грабежи и подделку документов. Кроме того, беженцев ловили на вождении в нетрезвом виде и организации незаконного пересечения границы.

Ранее министр труда и соцдел Германии Бербель Бас заявила, что власти намерены ужесточить меры для получателей пособий, в том числе украинцев, за отказ от предложенной работы. Соответствующее распоряжение представят 10 сентября.

Польша
беженцы
мигранты
иностранцы
украинцы
депортации
