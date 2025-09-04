Икона поп-культуры и соратница Энди Уорхола умерла в США Художница и сценарист Розалин Декслер умерла в США в возрасте 98 лет

На 99-м году жизни скончалась знаковая фигура современной поп-культуры Розалин Декслер, сообщила газета The New York Times. Известная также под псевдонимом Джулия Сорель, она была близкой соратницей и подругой легендарного художника Энди Уорхола.

Декслер родилась в 1926 году в нью-йоркском Бронксе и могла отпраздновать свой 99-й день рождения в ноябре этого года. Ее многогранная карьера включала профессии художницы, сценаристки, драматурга, писательницы и даже профессиональной рестлерши.

Творческое наследие Розалин Декслер включает девять написанных романов и два десятка пьес, которые с успехом ставились по всей Америке. Особую известность ей принесла работа по адаптации сценария Сильвестра Сталлоне к фильму «Рокки», в которую она внесла ряд новых сцен, в частности эротическую, чем вызвала недовольство автора.

По собственному роману и сценарию Декслер была снята картина «Ниже пояса», ставшая культовой среди поклонников женского рестлинга. Она также является автором нескольких других картин, посвященных этой теме.

Высокое профессиональное признание пришло к Декслер после получения премии «Эмми» за работу над комедией «Лилу». В этом проекте снимались такие звезды, как Лили Томлин и Ричард Прайор, а вклад Розалин в создание фильма был отмечен одной из самых престижных наград индустрии.

