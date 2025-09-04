Где недорого отдохнуть осенью-2025: топ-6 самых красивых мест Подмосковья

Россияне в ходе опроса назвали осень самым комфортным временем для путешествий. Почти половина респондентов указали, что в этот период отдых обходится дешевле, легче добраться до места назначения, к тому же уже не так жарко, как летом. NEWS.ru собрал локации с самыми красивыми осенними пейзажами в Подмосковье и близлежащих регионах.

Почему россияне предпочитают путешествовать осенью

Путешествия осенью являются самыми комфортными с точки зрения погодных условий, считает 81% респондентов. 42% опрошенных заявили, что в это время года в туристических местах нет толп людей, до места отдыха проще доехать — почти не бывает заторов на дорогах. 39% отметили, что в это время года путешествия обходятся дешевле.

58% указали, что хотели бы отправиться в поездку на собственном автомобиле. В опросе участвовали более 3200 респондентов из всех регионов России.

Что посмотреть в Сергиевом Посаде

Чтобы полюбоваться осенней природой и архитектурными достопримечательностями, не обязательно уезжать далеко от Москвы. Тревел-эксперт Игорь Синельников рассказал NEWS.ru, что близкий и бюджетный вариант отдыха — Сергиев Посад в Московской области. Добраться туда можно на электричке от Ярославского вокзала примерно за полтора часа. Билет обойдется чуть дороже 300 рублей. Синельников отметил, что самые красивые виды откроются путешественникам в окрестностях Троице-Сергиевой лавры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«На лавру хватит и дня, поэтому отличной идеей будет задержаться на второй день для осмотра других природных достопримечательностей. Из небанального — в городе есть красивый парк „Скитские пруды“, там тоже очень красиво осенью. На окраине есть озеро Лесное, вокруг которого можно гулять по живописным осенним тропам. Ночь в местных гостиницах или апартаментах стоит от 2500 рублей», — сообщил тревел-эксперт.

Где погулять в Истре

Кроме того, за вдохновляющими осенними пейзажами Синельников посоветовал отправиться в подмосковную Истру. Он подчеркнул, что в этот период достопримечательность города — Ново-Иерусалимский монастырь — буквально преображается.

«Параллельно стоит посетить историко-художественный музей „Новый Иерусалим“ — один из крупнейших в стране. С 2014 года он еще и находится в необычном здании. Вокруг монастыря очень красивая природа, можно погулять там или вдоль побережья реки Истры. В пяти минутах ходьбы можно увидеть деревянную избу и часовню», — указал собеседник.

Музей «Новый Иерусалим» Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Добраться в Истру можно на электричке от Курского вокзала. Ехать нужно до станции «Истра» или «Новоиерусалимская». Билет стоит 268 рублей, время в пути — около полутора часов.

«Переночевать в городе стоит не очень дорого — в среднем цены начинаются от 3500 рублей», — добавил Синельников.

Какие места нужно посетить в Звенигороде

Осенью стоит посетить Саввино-Сторожевский монастырь в подмосковном Звенигороде, посоветовала в беседе с NEWS.ru директор туристической компании Ксения Переина. Она назвала этот маршрут «классикой короткой поездки».

«Если нет времени на долгую дорогу — это идеальный вариант. Монастырь XIV века на высоком берегу Москвы-реки, окруженный мощными стенами и золотым лесом. Виды со смотровой площадки просто захватывающие. Осень здесь выглядит очень канонично и по-русски», — сказала Переина.

Она добавила, что добраться до достопримечательности можно на машине по Новорижскому или Минскому шоссе. Дорога длиной примерно в 50 километров от МКАД займет около часа. Кроме того, примерно за полтора часа можно доехать на электричке от Белорусского вокзала до железнодорожной станции «Звенигород», после чего еще 15 минут на автобусе № 23/51 до монастыря. Билеты обойдутся примерно в 260 рублей.

«Можно там не ночевать, но для полного погружения есть варианты: гостевые дома в округе обойдутся от 5000 рублей за ночь. После монастыря погуляйте по центру Звенигорода, зайдите в местную сыроварню», — порекомендовала Переина.

Где самые красивые осенние пейзажи в Центральной России

Плес

Полюбоваться осенними пейзажами можно и в соседних с Подмосковьем регионах. Ксения Переина порекомендовала туристам выбрать для короткой поездки Плес, который не зря называют жемчужиной Волги и «царством золотой осени».

«Это, без преувеличения, одна из лучших осенних локаций в Центральной России. Город, вдохновлявший Левитана, на крутом волжском берегу буквально полыхает золотом. Виды с Соборной горы на Волгу и бескрайние леса — это классическая русская осень в ее самом живописном проявлении», — сказала Переина.

Добраться до Плеса можно на автомобиле по трассе М-7 Волга. Дорога из Москвы составит порядка 370 километров, время в пути займет около пяти часов. Кроме того, с автовокзала «Центральный» у метро «Щелковская» ходит прямой автобус. Время в пути — около шести часов. Билет обойдется в 1500–2500 рублей в один конец.

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press/Global Look Press

Переина напомнила, что Плес осенью очень популярен, поэтому бронировать жилье нужно заранее.

«Проживание — уютные гостевые дома и бутик-отели. Цены за уик-энд сильно выросли из-за спроса. Эконом: гостевой дом — от 6000 рублей за ночь за двухместный номер. Комфорт: отель „Фортеция Русь“ или „Аристократ“ — от 10 000 рублей за ночь», — сказала она.

Суздаль

Переина также посоветовала посетить Суздаль и полюбоваться осенью «среди древних куполов и яблоневых садов».

«Здесь получаются невероятно атмосферные фотографии. Обязательно прогуляйтесь вдоль стен Спасо-Евфимиева монастыря и по берегу Каменки», — порекомендовала Переина.

Она отметила, что добраться до Суздаля из Москвы можно также по трассе М-7 Волга. Расстояние составляет порядка 220 километров, а время в пути — около 3,5 часа. Также можно доехать на электричке или скоростном поезде «Ласточка» до Владимира, время в пути — от 1,5–3 часа, а после — еще 40 минут на автобусе до Суздаля. Билет на «Ласточку» стоит от 1200 рублей, на автобус — порядка 150 рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для проживания доступно огромное количество номеров — от исторических гостиниц до частных апартаментов, указала Переина. Экономвариант в виде гостевого дома стоит около 4000 рублей за ночь, комфорт — от 8000 рублей за ночь. Цены в Суздале чуть демократичнее, чем в Плесе, отметила она.

Тверская область

Для короткого эстетического путешествия осенью можно выбрать областные центры, расположенные недалеко от Москвы, например, Тверскую область, сказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь.

«Можно посетить усадьбу Степанова-Волосова и погулять там, сходить на экскурсии», — отметила она.

Ансталь посоветовала, посещая Тверскую область, остановиться в живописной деревне Новое Волосово или в Завидово.

«Можно остановиться там в отеле, погулять возле воды, полюбоваться золотой осенью. Это очень красивое место. Оттуда, кстати, организовывают экскурсии», — резюмировала она.

