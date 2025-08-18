Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 18:39

Целая деревня устроила облаву на сурка-воришку

SCMP: жители китайской деревни устроили поиски сурка, укравшего ключи от авто

Необычный случай произошел в одной из китайских деревень, где местные жители организовали масштабные поиски сурка, похитившего автомобильные ключи, сообщает South China Morning Post (SCMP). Инцидент случился, когда группа туристов, остановившись на отдых, решила покормить диких животных.

Как выяснилось, один из сурков утащил сумку с угощениями, в которой находились ключи от машины и мобильный телефон. Животное моментально скрылось в норе, а попытки достать украденное с помощью палки не увенчались успехом. Тогда путешественникам пришлось обратиться за помощью к деревенским.

В поисках участвовали десятки местных жителей, включая старосту и секретаря партийной ячейки. Они перепробовали различные методы — от раскопок до использования магнитов. Лишь через четыре часа ключи были возвращены владельцам.

История быстро стала популярной в китайских соцсетях, вызвав смешанные реакции. Пока одни пользователи смеялись над происшествием, местные власти сделали официальное заявление, напомнив о запрете кормления диких животных из-за риска укусов и инфекций.

Ранее на видео была заснята драка двух сурков в национальном заповеднике китайской провинции Ганьсу. На кадрах животные ожесточенно сражаются на фоне красивых природных ландшафтов. Пользователи отметили необыкновенно ритмичные движения грызунов на видео. Некоторые также предположили, что сурки вовсе не дрались, а танцевали.

