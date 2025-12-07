На МКС состоялась смена командира станции

Командир 73-й экспедиции МКС Сергей Рыжиков передал полномочия по руководству всей станцией американскому астронавту Майклу Финку, а командование российским сегментом — космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. Возвращение экипажа на Землю запланировано на 9 декабря на корабле «Союз МС-27», передает ТАСС.

Сегодня прошла передача российского сегмента от убывающей 73-й экспедиции МКС к прибывшей 74-й экспедиции. Я принял на себя руководство, о чем мы с Сергеем Рыжиковым подписали соответствующий документ, — сказал Кудь-Сверчков.

На Землю скоро вернутся Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. За время своей работы, начавшейся 8 апреля, экипаж провел множество научных экспериментов и совершил два выхода в открытый космос.

Ранее летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин заявил, что совершенно исключать наличие микроорганизмов на Луне нельзя. По его словам, этот вопрос относится к сфере изучения криптозоологии, а находки микроорганизмов на внешней поверхности МКС доказывают их невероятную живучесть.