Паводки заперли путешественников в глуши

Две группы туристов общей численностью 24 человека были эвакуированы из поселка Ягодный в Магадан из-за паводков, нарушивших транспортное сообщение, сообщает РИА Новости. Люди провели две недели в глухой тайге в районе озера Джека Лондона и его окрестностей, после чего несколько дней ожидали возможности для эвакуации.

Мы видели потоки воды. Выезжали с озера Джека Лондона на лодках, по реке Дебин больше нельзя проехать и на «Урале». Видели полные сапоги у себя, заполненные реки. И вот, на самом деле, вишенкой на торте было попасть вовремя к нашему самолету, — рассказал один из туристов.

Ранее сильные ливни в Магаданской области привели к разрушению автомобильного моста. Инцидент произошел в момент, когда по конструкции двигался грузовой автомобиль с цистерной. Водитель оказался в воде и был заблокирован в кабине. Наводнения затронули поселки Омсукчан и Сеймчан, где нарушены электроснабжение и связь.

До этого власти Магаданской области ввели ограничения движения на 1681-м километре трассы «Колыма» из-за подтопления проезжей части. Региональное Министерство транспорта рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты и соблюдать осторожность в связи со сложными погодными условиями.