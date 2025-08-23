Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 15:43

Паводки заперли путешественников в глуши

Свыше 20 туристов пришлось эвакуировать в Магадан из-за паводков

Фото: Geophoto / Dmitiriy Bartosh/Global Look Press

Две группы туристов общей численностью 24 человека были эвакуированы из поселка Ягодный в Магадан из-за паводков, нарушивших транспортное сообщение, сообщает РИА Новости. Люди провели две недели в глухой тайге в районе озера Джека Лондона и его окрестностей, после чего несколько дней ожидали возможности для эвакуации.

Мы видели потоки воды. Выезжали с озера Джека Лондона на лодках, по реке Дебин больше нельзя проехать и на «Урале». Видели полные сапоги у себя, заполненные реки. И вот, на самом деле, вишенкой на торте было попасть вовремя к нашему самолету, — рассказал один из туристов.

Ранее сильные ливни в Магаданской области привели к разрушению автомобильного моста. Инцидент произошел в момент, когда по конструкции двигался грузовой автомобиль с цистерной. Водитель оказался в воде и был заблокирован в кабине. Наводнения затронули поселки Омсукчан и Сеймчан, где нарушены электроснабжение и связь.

До этого власти Магаданской области ввели ограничения движения на 1681-м километре трассы «Колыма» из-за подтопления проезжей части. Региональное Министерство транспорта рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты и соблюдать осторожность в связи со сложными погодными условиями.

паводки
эвакуация
Магадан
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе высмеяли Зеленского за демократию «под кайфом»
Второй фронт Украины и залпы по своим: новости СВО к вечеру 23 августа
В Госдуме ответили на желание Стубба восстановить отношения с Россией
В Совфеде раскрыли, как Финляндии наладить отношения с Россией
Житель Липецка лишился всех сбережений при попытке купить картошку
В Германии раскрыли, как немцы относятся к Мерцу на самом деле
«Одинокие мамочки»: блогер раскрыл особенности курорта в Эстонии
Мотоциклист сделал заднее сальто между движущимися грузовиками
Названа главная причина, по которой Европа финансирует наемников на Украине
Водитель газовоза погиб при взрыве цистерны с углекислотой под Арзамасом
Известный российский полузащитник объявил о завершении футбольной карьеры
В США указали на важный сигнал Трампа Украине
Польша не пустила на свою территорию бывшую российскую фигуристку
В США раскрыли детали общения Трампа с женой
Киев собрался эвакуировать свыше 200 тысяч человек
Вернется удушливая жара до +30? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone
Овечкин сделал откровенное признание о конкурсе «Интервидение-2025»
В Пулково задержали свыше полусотни рейсов
Российский боец одержал новую победу в октагоне UFC
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.