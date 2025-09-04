Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 16:53

HR-эксперт рассказала, влияет ли имя кандидата на трудоустройство

HR-эксперт Лоикова: работодатель может присмотреться к резюме с приятным именем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работодатель может обратить внимание на имя кандидата при просмотре резюме, рассказала в беседе с «Москвой 24» HR-эксперт Зулия Лоикова. Таким образом она оценила одно из исследований ученых. По ее словам, имя действительно может вызвать приятные или негативные эмоции.

В моей практике были случаи, когда, например, работодатель, листая резюме, останавливался на кандидатах с именем Александр, аргументируя это тем, что был сильный полководец Александр Македонский, и такой сотрудник может вести компанию к успеху, — рассказала эксперт.

По ее словам, приятное, «мягкое» имя, начинающееся с гласных или звонких согласных может стать небольшим преимуществом в самом начале собеседования. При этом, уточнила Лоикова, в итоге работодатель отдаст предпочтение тому кандидату, который успешнее себя проявит.

Ранее эксперт Роскачества Мария Хмеленко заявила, что российские компании все чаще отказываются от найма сотрудников, принадлежащих к поколению Z. Это обусловлено тем, что молодые люди не хотят вписываться в привычные корпоративные рамки.

работодатели
Россия
ученые
эксперты
