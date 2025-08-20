Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 10:47

Названа категория работников, которых меньше всего хотят нанимать

Эксперт Роскачества Хмеленко: у работодателей снизился интерес к зумерам

Российские компании все чаще отказываются от найма сотрудников, принадлежащих к поколению Z (зумеры), рассказала эксперт Роскачества, руководитель проектов компании Beyond Taylor Мария Хмеленко в беседе с Lenta.ru. Это обусловлено тем, что молодые люди не хотят вписываться в привычные корпоративные рамки.

Для зумеров, по словам Хмеленко, такие явления, как безоговорочная верность одной организации или четкое разделение на уровни, кажутся непривычными. Они не воспринимают карьеру как путь вверх, а предпочитают накапливать знания и навыки в различных областях.

Помимо этого, эксперт отметила, что классические способы стимулирования, такие как премии, угроза увольнения или повышение в должности, не всегда работают с молодыми людьми. Поколение Z реагирует на искренность, заинтересованность, осмысленность действий и уважение. Они хотят быть партнерами, а не подчиненными, и нуждаются в шансах для развития и самовыражения.

Ранее сообщалось, что большинство представителей поколения зумеров не готовы работать по традиционному графику 5/2. Ключевые критерии выбора места работы для молодых людей — уровень заработной платы, возможность профессионального развития, взаимоотношения с коллегами, удаленная работа и баланс между работой и личной жизнью.

