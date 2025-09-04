НОВАТЭК укрепляет позиции на бирже благодаря поставкам СПГ в одну страну Акции НОВАТЭКа выросли на фоне поставок СПГ в Китай

Акции компании НОВАТЭК на Мосбирже в начале торгов выросли на 0,72% и достигли 1235,6 рубля, в пике цена доходила до 1240 рублей, говорится в информации биржи. Такая ситуация сложилась на фоне новости о том, что руководство фирмы объявило о старте поставок сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Арктик СПГ-2», первый груз уже доставлен в Китай.

О запуске поставок сообщил заместитель председателя правления НОВАТЭКа Евгений Амбросов. Такое заявление он сделал на полях Восточного экономического форума.

Ранее из комплексного плана НОВАТЭКа развития инфраструктуры до 2036 года стало известно, что запуск завода «Мурманский СПГ» был перенесен на 2032 год. Этот срок как минимум на два года позже первоначальных ожиданий. Причиной задержки называют включение завода в список американских санкций в прошлом году. Согласно документу, к 2032 году планируется завершить строительство терминала в Мурманске для отгрузки 20,4 млн тонн сжиженного природного газа.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по завершении визита в Китай заявил, что новые контракты на поставку российского трубопроводного газа, включая «Силу Сибири — 2», приносят выгоду обеим сторонам. Он отметил, что соглашения заключены исключительно на рыночной основе и не включают элементов благотворительности.