Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 10:16

Запуск СПГ-завода НОВАТЭКа в Мурманске хотят отложить из-за санкций

«Ведомости»: запуск «Мурманского СПГ» могут отсрочить на два года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Завод по производству сжиженного природного газа НОВАТЭКа «Мурманский СПГ» может быть запущен не ранее 2032 года, передают «Ведомости» со ссылкой на подписанный властями в августе текущего года комплексный план развития инфраструктуры на период до 2036 года. По информации издания, указанный срок как минимум на два года позднее, чем ожидалось.

Основной причиной переноса сроков назвали включение завода в список американских санкций в прошлом году. В документе сказано, что в 2032 году в рамках проекта должно быть завершено строительство терминала по отгрузке сжиженного природного газа в Мурманске мощностью 20,4 млн тонн.

Ранее представитель ассоциации «АвтоГрузЭкс» заявил, что компании NATCAR и НОВАТЭК подписали соглашение о внедрении сжиженного природного газа в сферу грузовых автоперевозок. По его словам, это станет важным шагом к переходу на экологически чистое и экономически выгодное топливо. Он отметил, что партнерство позволит создать устойчивую модель использования СПГ в магистральной логистике.

заводы
Мурманск
правительство РФ
СПГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна опасность газированной воды для детей
В России может появиться специальный мессенджер для детей
Командир украинской ДРГ назвал виновного в подрыве автомоста под Брянском
На Белгородчину напала «Баба-Яга»: как ВСУ атакуют Россию 20 августа
В России резко вырастут цены на техосмотр
Невыносимая вонь с птицефабрики «терроризирует» россиян уже третий год
Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами
Стало известно, как будет происходить изъятие земли по новым правилам
Россиянка получила 15 лет за снимки мест российских средств ПВО
«Не стоит принимать за истину»: Маск осудил WSJ за новость о его партии
Экс-замглавы российского региона задержали при попытке уехать из страны
Захарова обрушилась на «позорников» с Банковой, прикрывающихся украинцами
В Ozon отреагировали на сообщения о логистическом коллапсе
Правительство утвердило план борьбы с киберпреступниками
Назван неожиданный участник «Интервидения-2025»
С осени вступят в силу новые трудовые нормы для подростков
Названо побочное действие модного в соцсетях кофейного напитка
Стало известно, на какую сумму Китай закупил газ у России с начала года
Защита Гуцул подаст жалобу на приговор
Появились подробности гибели актрисы Шельменкиной в лесу
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.