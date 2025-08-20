Запуск СПГ-завода НОВАТЭКа в Мурманске хотят отложить из-за санкций «Ведомости»: запуск «Мурманского СПГ» могут отсрочить на два года

Завод по производству сжиженного природного газа НОВАТЭКа «Мурманский СПГ» может быть запущен не ранее 2032 года, передают «Ведомости» со ссылкой на подписанный властями в августе текущего года комплексный план развития инфраструктуры на период до 2036 года. По информации издания, указанный срок как минимум на два года позднее, чем ожидалось.

Основной причиной переноса сроков назвали включение завода в список американских санкций в прошлом году. В документе сказано, что в 2032 году в рамках проекта должно быть завершено строительство терминала по отгрузке сжиженного природного газа в Мурманске мощностью 20,4 млн тонн.

Ранее представитель ассоциации «АвтоГрузЭкс» заявил, что компании NATCAR и НОВАТЭК подписали соглашение о внедрении сжиженного природного газа в сферу грузовых автоперевозок. По его словам, это станет важным шагом к переходу на экологически чистое и экономически выгодное топливо. Он отметил, что партнерство позволит создать устойчивую модель использования СПГ в магистральной логистике.