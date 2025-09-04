Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 17:09

Раскрыта правда о проникновении ДРГ в Калужскую область

SHOT опроверг информацию о проникновении ДРГ в Калужскую область

Информация о проникновении украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию Калужской области не подтвердилась, сообщает Telegram-канал SHOT. Прежде заявлялось о присутствии ДРГ вблизи Жиздры, Людиново и Кирова, а также о планах устроить диверсию на железнодорожном узле вместе с атакой на состав с горюче-смазочными материалами.

По данным источника, сообщения о проникновении и поиске диверсионных групп в Калужской области оказались фейком. Его распространяли через украинские каналы в домовых чатах, чтобы вызвать панику среди местных жителей.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Кириченко заявил о нехватке техники у ВСУ из-за ударов российских беспилотников, в частности подразделения «Рубикон». Он отметил, что уничтожение грузовиков, пикапов и бронетранспортеров нарушает логистику украинских войск. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

При этом военное ведомство сообщило о поражении транспортной инфраструктуры Украины, используемой для снабжения ВСУ, а также складов вооружения и пунктов дислокации наемников. С начала СВО уничтожено свыше 24 тысяч единиц бронетехники, 29 тысяч орудий и более 81 тысячи беспилотников.

