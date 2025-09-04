Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 11:27

На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов

Обозреватель Кириченко: ВСУ не хватает техники из-за атак дронов ВС России

Военнослужащие ВСУ столкнулись с нехваткой техники на фронте из-за ударов беспилотников ВС России, заявил обозреватель Forbes Дэвид Кириченко. Одним из самых эффективных российских подразделений беспилотной авиации он назвал «Рубикон», чьи дроноводы усложняют логистику для украинских солдат. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Украина из-за неумолимых ударов российских беспилотников сталкивается с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, многие из которых уничтожаются в ходе доставок припасов или эвакуации, — подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы 119-й бригады территориальной обороны и 53-й отдельной механизированной бригады оказались в тяжелом положении в Серебрянском лесничестве в ЛНР. При этом фиксируются случаи их сдачи в плен российским войскам. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого обозреватель Илья Головнев выразил мнение, что до предполагаемого конца ВСУ осталось две недели из-за изменения тактики ВС РФ на СВО. По его словам, российская армия может в ближайшее время нанести удары по ключевым объектам энергетической инфраструктуры Украины. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

ВСУ
беспилотники
Россия
Украина
