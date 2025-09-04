Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 12:15

ВС России перерезали транспортные «вены» ВСУ

Минобороны сообщило о поражении используемых ВСУ транспортных путей

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российская армия за сутки нанесла поражение транспортной инфраструктуре Украины, которая используется для снабжения ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны. Также ликвидированы склады ракетно-артиллерийского вооружения и пункты дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, пунктам управления и местам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, — сказано в сообщении.

С начала спецоперации российские военные уничтожили более 24 тыс. танков и других бронемашин, свыше 29 тыс. артиллерийских орудий и минометов, а также более 81 тыс. беспилотников. Кроме того, поражены сотни самолетов, вертолетов и пусковых установок.

Ранее обозреватель Дэвид Кириченко сообщил, что ВСУ столкнулись с нехваткой техники на фронте из-за ударов беспилотников ВС РФ. Одним из самых эффективных российских подразделений беспилотной авиации он назвал «Рубикон», чьи дроноводы усложняют логистику для украинских солдат. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

ВСУ
Украина
ВС РФ
Минобороны РФ
СВО
