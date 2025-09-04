Российская армия за сутки нанесла поражение транспортной инфраструктуре Украины, которая используется для снабжения ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны. Также ликвидированы склады ракетно-артиллерийского вооружения и пункты дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, пунктам управления и местам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, — сказано в сообщении.

С начала спецоперации российские военные уничтожили более 24 тыс. танков и других бронемашин, свыше 29 тыс. артиллерийских орудий и минометов, а также более 81 тыс. беспилотников. Кроме того, поражены сотни самолетов, вертолетов и пусковых установок.

Ранее обозреватель Дэвид Кириченко сообщил, что ВСУ столкнулись с нехваткой техники на фронте из-за ударов беспилотников ВС РФ. Одним из самых эффективных российских подразделений беспилотной авиации он назвал «Рубикон», чьи дроноводы усложняют логистику для украинских солдат. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.