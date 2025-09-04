Саммит ШОС — 2025
Страна СНГ увеличила поставки нефти в Германию на 20%

Казахстан в августе увеличил поставки нефти в Германию почти на 20%

Казахстан в августе увеличил поставки нефти в Германию почти на 20%, сообщили «Интерфаксу» в компании «КазТрансОйл». Отмечается, что тогда Астана экспортировала по системе нефтепровода «Дружба» 190 тысяч тонн топлива, это выше уровня июля текущего года.

В целом с января по август компания поставила за рубеж 1,277 млн тонн нефти. При этом за нынешний год страна планировала экспортировать 1,5 млн тонн топлива, но через некоторое время показатель повысили до 2 млн тонн.

Ранее стало известно, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию возобновились. Венгерская компания MOL подтвердила восстановление транзита, но объемы поставок пока не уточняются.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об атаке ВСУ 18 августа на распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области, через которую осуществляется транзит в Венгрию. Он подтвердил временную приостановку поставок в результате этого инцидента.

В начале августа эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что идеальной ценой на нефть для России является диапазон $70–80 за баррель. По его словам, речь идет о российском сорте Urals.

