День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 11:12

В Венгрии подтвердили восстановление поставок нефти по «Дружбе»

Венгерская компания MOL подтвердила возобновление транзита нефти по «Дружбе»

Фото: Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию возобновлены, сообщает ТАСС. Венгерская компания MOL подтвердила восстановление транзита, но объемы поставок пока не уточняются.

Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию сегодня возобновились, — отметили в MOL.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об атаке ВСУ 18 августа на распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области, через которую осуществляется транзит в Венгрию. Он подтвердил временную приостановку поставок в результате этого инцидента.

Позже Сийярто отметил, что Киев не мог атаковать нефтепровод «Дружба» без согласования с европейскими лидерами. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский и его союзники постоянно общаются, трудно вообразить, что они не подняли эту тему в диалоге.

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с требованием воздействовать на Украину для прекращения атак на нефтепровод «Дружба». Главы внешнеполитических ведомств двух стран направили в Брюссель официальное письмо.

нефть
нефтепроводы
нефтепровод Дружба
Венгрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы жаркие страны, куда можно долететь без пересадки в Стамбуле
Российских биатлонистов не допустили до квалификации Олимпиады-2026
В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии
Путин отреагировал на смерть Вышинского
Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС
В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе
Как научиться медитировать: советы для начинающих
«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством
Пожар оставил нудистов без пути к спасению
США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны
Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей
Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим
Названа новая роль Венгрии на мировой арене
Пашинян после месячного молчания призвал католикоса всех армян уйти с поста
Пашинян: установление мира с Азербайджаном не решило все вопросы
Пашинян анонсировал важную встречу в Пекине
«Токсичный элемент»: продюсер о неудавшейся фан-встрече Макаревича
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.