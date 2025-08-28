В Венгрии подтвердили восстановление поставок нефти по «Дружбе» Венгерская компания MOL подтвердила возобновление транзита нефти по «Дружбе»

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию возобновлены, сообщает ТАСС. Венгерская компания MOL подтвердила восстановление транзита, но объемы поставок пока не уточняются.

Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию сегодня возобновились, — отметили в MOL.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об атаке ВСУ 18 августа на распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области, через которую осуществляется транзит в Венгрию. Он подтвердил временную приостановку поставок в результате этого инцидента.

Позже Сийярто отметил, что Киев не мог атаковать нефтепровод «Дружба» без согласования с европейскими лидерами. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский и его союзники постоянно общаются, трудно вообразить, что они не подняли эту тему в диалоге.

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с требованием воздействовать на Украину для прекращения атак на нефтепровод «Дружба». Главы внешнеполитических ведомств двух стран направили в Брюссель официальное письмо.