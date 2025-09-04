Крид женится, новая «Москва слезам не верит»: новинки кино 4–10 сентября

В кинотеатрах с 4 сентября: Дмитрий Нагиев отправляет сына возглавить колбасный завод, Егор Крид женится на Анфисе Черных, Алексей Воробьев становится злодеем. На платформах стартуют ремейк «Офиса» и мюзикл «Москва слезам не верит», а также третий сезон спин-оффа «Ходячих мертвецов» и новый сериал «Задание» с Марком Руффало. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Колбаса»

Премьера: 4 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Александр Метелкин, Дмитрий Нагиев, Полина Казанцева, Федор Лавров, Анна Уколова, Эрхан Нохоев, Сергей Степин, Иван Кокорин, Илья Соболев, Анатолий Журавлев.

Зачем смотреть: российская комедия с Александром Метелкиным и Дмитрием Нагиевым в главных ролях.

Сын олигарха Глеб, привыкший жить на широкую ногу за счет родителя, неожиданно получает назначение возглавить мясоперерабатывающий комбинат в глубинке. Уверенный, что сможет проявить управленческие таланты и вывести предприятие из кризиса, он сталкивается с недоверием и сопротивлением рабочих, а также жестким противостоянием директора завода Федора Грудинкина. Теперь Глебу предстоит доказать не только коллективу, но и самому себе, что он способен на успех без тени влиятельного отца.

«Вниз»

Премьера: 4 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Егор Крид, Анфиса Черных, Игорь Миркурбанов, Юлия Мельникова, Степан Рюмкин.

Зачем смотреть: психологический триллер с Егором Кридом.

Марина и Антон, только что вступившие в брак и мечтавшие о беззаботном отдыхе на Мальдивах, становятся пленниками неисправного лифта в многоэтажке. Вместе с ними оказывается незнакомец, чье присутствие сначала кажется случайным, но вскоре становится ясно: именно он устроил ловушку, и теперь молодоженам предстоит столкнуться с его зловещими намерениями.

«Сказки темного леса. Ворожея»

Премьера: 4 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Екатерина Суворова, Николай Наумов, Анна Ковальчук, Константин Раскатов, Александр Дьяченко, Алексей Воробьев, Анвар Либабов, Анастасия Мельникова, Мария Мельникова, Евгений Кошелев.

Зачем смотреть: фильм по мотивам пьесы Марии Малухиной «Василисса».

Юная Василисса отправляется в мрачный и таинственный лес, полный чудовищ и чар, чтобы вырвать родителей из объятий тьмы. По пути ей приходится пройти сквозь череду испытаний и преодолеть собственные страхи, но лес сталкивает ее не только с врагами, но и с неожиданными союзниками. Чем глубже она продвигается, тем быстрее понимает: ее судьба связана с нечистью куда сильнее, чем она думала, и тайна ее происхождения становится ключом к спасению и к осознанию своего истинного предназначения.

«Газета»

Премьера: 4 сентября.

Где смотреть: Peacock.

В ролях: Донал Глисон, Сабрина Импаччаторе, Рамона Янг, Челси Фрай, Мелвин Грегг, Александр Эдельман, Гбемисола Икумело, Трэйси Леттс, Молли Эфраим, Оскар Нуньес.

Зачем смотреть: не прямой ремейк культового сериала «Офис» от шоураннеров британского и американского сериалов.

В маленькой редакции издатель отчаянно пытается сохранить газету, а вместе с ней — и дух журналистики. Репортеры-энтузиасты, работающие скорее из любви к делу, чем за деньги, становятся героями нового документального наблюдения, где каждое утро может оказаться последним для их газеты.

«Москва слезам не верит. Все только начинается»

Премьера: 4 сентября.

Где смотреть: Wink.

В ролях: Анастасия Талызина, Тина Стойилкович, Мария Камова, Иван Янковский, Андрей Максимов, Андрей Бурковский, Рузиль Минекаев, Юлия Топольницкая, Марина Александрова, Валерия Астапова.

Зачем смотреть: многосерийная мелодрама от создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» по мотивам одноименного фильма Владимира Меньшова.

В начале двухтысячных Ксюша с маленьким сыном Матвеем уходит от тирании мужа и приезжает в Москву, где у нее нет ничего, кроме надежды и поддержки подруг. Оля, целеустремленная студентка медвуза, и Маша, мечтающая о заморском принце, становятся ее опорой в новой жизни. Двадцать лет спустя столица проверяет каждую из них на прочность: пути расходятся, мечты меняют очертания, но в сердце каждой все так же живет желание обрести свое счастье.

«Задание»

Премьера: 7 сентября.

Где смотреть: HBO.

В ролях: Марк Руффало, Джейми Макшейн, Том Пелфри, Эмилия Джонс, Оуэн Тиг, Элисон Оливер, Фабьен Франкель, Сэм Кили, Рауль Кастильо.

Зачем смотреть: напряженная криминальная драма о скрытых лицах преступности и тех, кто пытается ее разоблачить.

В пригороде Филадельфии вспыхивает волна кровавых налетов на наркопритоны, и агент ФБР Том получает задание возглавить спецгруппу по их пресечению. Его команда шаг за шагом внедряется в криминальную сеть, где за фасадом благополучных домов скрываются жестокие тайны. С каждой операцией напряжение возрастает, а границы между долгом и личными чувствами стираются, превращая задание в тяжёлое испытание для каждого, кто решился идти до конца.

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», третий сезон

Премьера: 7 сентября.

Где смотреть: AMC.

В ролях: Норман Ридус, Луис Пуэш Шильюцци, Ромэн Леви, Клеманс Поэзи, Анн Шаррье, Мелисса Макбрайд, Лайка Бланк-Франкард, Эрик Эбони, Франсуа Делев, Джоэль де ла Фуэнте.

Зачем смотреть: продолжение спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы», рассказывающее о приключениях Дэрила Диксона, который ушел из Содружества и попал в неприятности.

После бунта на вражеском корабле Дэрил оказывается во Франции, где, сражаясь с мертвецами и мародерами, понимает: в новом мире никто не живет по правилам. Он не примкнул ни к одной из группировок и идет своим путем, надеясь встретить тех, кто еще хранит в себе искру человечности. Его единственная опора — мысль о Кэрол, ставшей сильным и самостоятельным воином. Когда судьба сводит их вновь, они понимают: в одиночку не выжить. Вместе герои продолжают путь, который приводит их из Франции в Италию — навстречу новым испытаниям и неожиданным встречам.

