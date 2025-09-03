Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 16:12

Глава Самарской области объяснил, зачем чиновников проверят на полиграфе

Глава Самарской области анонсировал проверку местных чиновников на полиграфе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Члены правительства Самарской области будут проходить проверку на детекторе лжи при возвращении на свои посты после отставки, заявил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. Хотя прохождение теста формально остается добровольным, однако решение о трудоустройстве может зависеть от согласия кандидата на данную процедуру.

Про формирование нового правительства поговорили отдельно. Впереди нас ждет техническая отставка. Обрадовал коллег: при приеме на работу каждый будет проходить полиграф. <..> Полиграфические исследования будем проводить в мониторинговом режиме, при приеме на службу и в отдельных случаях, — отметил Федорищев.

Ранее глава Самарской области прокомментировал распространяющиеся в Telegram-каналах слухи о якобы злоупотреблении алкоголем, заявив, что воспринимает подобные фейковые нападки абсолютно спокойно и склонен пропускать их через призму юмора. Таким образом он отреагировал на прямой вопрос, содержащий грубую формулировку о постоянном употреблении спиртного.

Самарская область
полиграф
чиновники
проверки
Вячеслав Федорищев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прямо как в Китае: соленые огурцы на зиму с копченым чаем
Путин раскрыл, кем он считает Зеленского на Украине
Для любимого зятя: соленые огурцы с тархуном — необычно и очень вкусно
Блогер посоветовала живописный регион для короткой поездки осенью из Москвы
Путин пригласил Зеленского в Москву
Путин анонсировал запуск «газовой реки» в Китай
Путин ответил на вопрос о безопасности Украины
Путин раскрыл истинное отношение России к вступлению Украины в ЕС
«На вкус и цвет товарищей нет»: Долина о «голой» вечеринке Крида
Путин объяснил, что происходит с ведущими экономиками ЕС
Названы простые способы быстро повысить артериальное давление
Долина выступила против полного перехода на ИИ
Названы вероятные цели новой торпеды Китая, которую сравнили с «Посейдоном»
ВСУ под землей, ВС РФ в центре Купянска: новости СВО на вечер 3 сентября
В российском городе женщина угнала незапертый автомобиль
Труп на сельской дискотеке: юный рецидивист зарезал сверстника из ревности
Забрали горы: мужчина бесследно пропал на хребте в Кубани, как его спасают
«Стараюсь меньше отвлекаться: Путин высказался об отношении к слухам
Долина призналась, что «прячется» от желающих попасть на юбилейный концерт
Ливни, град и холод до +3? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.