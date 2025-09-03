Глава Самарской области объяснил, зачем чиновников проверят на полиграфе

Члены правительства Самарской области будут проходить проверку на детекторе лжи при возвращении на свои посты после отставки, заявил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. Хотя прохождение теста формально остается добровольным, однако решение о трудоустройстве может зависеть от согласия кандидата на данную процедуру.

Про формирование нового правительства поговорили отдельно. Впереди нас ждет техническая отставка. Обрадовал коллег: при приеме на работу каждый будет проходить полиграф. <..> Полиграфические исследования будем проводить в мониторинговом режиме, при приеме на службу и в отдельных случаях, — отметил Федорищев.

Ранее глава Самарской области прокомментировал распространяющиеся в Telegram-каналах слухи о якобы злоупотреблении алкоголем, заявив, что воспринимает подобные фейковые нападки абсолютно спокойно и склонен пропускать их через призму юмора. Таким образом он отреагировал на прямой вопрос, содержащий грубую формулировку о постоянном употреблении спиртного.