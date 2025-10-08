Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 09:07

В США предложили применять полиграф из-за утечек в СМИ

CBS: разведка США внедрит полиграф для борьбы с утечками секретных данных

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард предложила ужесточить меры противодействия утечкам информации в прессу, включая выборочные проверки сотрудников и подрядчиков на полиграфе, передает CBS News. Представитель директора национальной разведки Оливия Коулман напомнила о множестве несанкционированных разглашений секретных данных за последнее время.

Они могут нанести ущерб стратегическим альянсам и репутации США, а также поставить под угрозу источники и методы, имеющие решающее значение для сбора разведывательной информации, — заявила Коулман.

До этого ведущего эксперта Центрального разведывательного управления США по России лишили доступа к секретной информации после саммита на Аляске. Сотрудница ЦРУ, имя которой не раскрывается, проработала в управлении 29 лет.

Ранее появилась информация, что сенатор-демократ Адам Шифф в 2017 году санкционировал утечку секретной информации. Согласно документам, на закрытой встрече с сотрудниками Шифф заявил о планах обнародовать компрометирующие данные против главы Белого дома Дональда Трампа.

