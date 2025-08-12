Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 13:59

Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных

Just the news: Шифф одобрил утечку секретных данных для дискредитации Трампа

Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенатор-демократ Адам Шифф, известный как один из главных критиков главы Белого дома Дональда Трампа, в 2017 году санкционировал утечку секретной информации с целью дискредитации 45-го президента США, сообщает портал Just the News со ссылкой на материалы ФБР. Согласно документам, на закрытой встрече с сотрудниками Шифф заявил о планах обнародовать компрометирующие данные.

[Информатор] был вызван на встречу всех работников с Шиффом. На этой встрече Шифф заявил, что группа проведет утечку классифицированной информации, которая была уничижительной для Трампа. Шифф отметил, что информация будет использована для обвинений в отношении президента Трампа, — говорится в материале.

Издание отмечает, что информатор выразил обеспокоенность законностью таких действий, однако сенатор заверил его в отсутствии последствий. Журналисты подчеркивают, что эти сведения подтверждают давние подозрения республиканцев о систематическом противодействии Шиффа администрации Трампа с использованием сомнительных методов.

Ранее директор Нацразведки Тулси Габбард представила факты, подтверждающие, что обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве в выборы были сфальсифицированы администрацией экс-президента США Барака Обамы. По ее словам, Белым домом передавались СМИ ложные данные о наличии у ЦРУ доказательств воздействия на выборный процесс.

США
президенты
Дональд Трамп
утечки
секретные документы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глухонемого мужчину наказали за одно видео о российской армии
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Невесте бойца СВО отказали в возбуждении дела после его похорон
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области
Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia
Появились кадры с конкурентами подтанцовки Булановой
Жителей российского региона оставят без интернета на неопределенный срок
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.