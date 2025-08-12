Сенатор-демократ Адам Шифф, известный как один из главных критиков главы Белого дома Дональда Трампа, в 2017 году санкционировал утечку секретной информации с целью дискредитации 45-го президента США, сообщает портал Just the News со ссылкой на материалы ФБР. Согласно документам, на закрытой встрече с сотрудниками Шифф заявил о планах обнародовать компрометирующие данные.

[Информатор] был вызван на встречу всех работников с Шиффом. На этой встрече Шифф заявил, что группа проведет утечку классифицированной информации, которая была уничижительной для Трампа. Шифф отметил, что информация будет использована для обвинений в отношении президента Трампа, — говорится в материале.

Издание отмечает, что информатор выразил обеспокоенность законностью таких действий, однако сенатор заверил его в отсутствии последствий. Журналисты подчеркивают, что эти сведения подтверждают давние подозрения республиканцев о систематическом противодействии Шиффа администрации Трампа с использованием сомнительных методов.

Ранее директор Нацразведки Тулси Габбард представила факты, подтверждающие, что обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве в выборы были сфальсифицированы администрацией экс-президента США Барака Обамы. По ее словам, Белым домом передавались СМИ ложные данные о наличии у ЦРУ доказательств воздействия на выборный процесс.