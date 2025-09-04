Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 14:50

В РПЦ обвинили известную поэму советских времен в пропаганде порока

Владимирская епархия назвала поэму «Москва-Петушки» порочной и кощунственной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимирская епархия Русской православной церкви назвала поэму «Москва-Петушки» порочной, деструктивной и кощунственной, а также осудила «возвеличивание и героизацию» ее автора — писателя Венедикта Ерофеева. Соответствующее заявление опубликовано на сайте митрополии. Священнослужители призвали СМИ, деятелей культуры и педагогов отказаться от произведений Ерофеева.

Мы призываем средства массовой информации, деятелей культуры и педагогов воздержаться от романтизации и героизации данного автора и его главных произведений, поскольку его творчество, по нашему глубокому убеждению, несет в себе деструктивный заряд, пагубный для личности и общества, — говорится в сообщении.

В епархии отметили, что произведения Ерофеева искажают национальную идентичность, «низводя его до примитивного, убогого состояния, главной характеристикой которого является перманентное алкогольное опьянение»; носят деструктивный и эсхатологический характер, подталкивающий к разрушению, а не созиданию; пропагандируют порок, описывая «страсть винопития» и изобилуя сквернословием; формируют кощунственное представление о Боге. Последним ключевым моментом называют отсутствие нравственного идеала, та как все произведения пронизаны идеей бесцельности, тщетности и экзистенциального тупика.

Мы убеждены, что именно классическая русская литература, устремленная к поиску истины, добра и красоты, должна составлять основу образовательного и культурного пространства, — заключили священнослужители.

Ранее иерей Валерий Сосковец заявил, что выходить замуж за нейросеть неправильно — так же, как и за снегиря, за снеговика или за швабру. Для того чтобы постичь религиозный смысл брака, необходим реальный человек, а не нейросеть. По словам Сосковца, грех — это «ошибка» в переводе на русский язык, и выходить замуж за нейросеть является ошибочным действием.

Россия
РПЦ
осуждение
произведения
книги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер Джорджо Армани
В Москве появится экосистема развития мобильных игр
ВСУ атаковали рейсовый автобус в российском регионе
Венгрия жестко прошлась по ЕС из-за принудительной мобилизации на Украине
Последний из детей великого американского писателя умер в США
Скончался мужчина, подаривший Бриджит Бардо единственного сына
Дуров преподал Маску урок истории на примере происхождения слова «славяне»
В ГД предложили ввести платный режим пребывания семей мигрантов в России
Ученые назвали один ранний признак болезни Альцгеймера
Украинские военные раскритиковали французские танки
В США придумали новый антироссийский коварный план в Антарктике
Мишустин анонсировал важную денежную помощь для аграриев в 24 регионах РФ
В России обрушился рынок грузового транспорта
Крупнейшая американская корпорация подала заявку в Роспатент
Военэксперт раскрыл самый быстрый способ истощить ВСУ
Юрист предупредила об одном нюансе брачного контракта
Эксперт объяснил, какую косвенную выгоду ждет Россию от поставок газа в КНР
Во Франции призвали к отставке Макрона
Девушка фейково «похоронила» отца ради прекращения его уголовного дела
Женщина-инвалид погибла в пожаре, который устроил сожитель ее сестры
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.