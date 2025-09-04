В РПЦ обвинили известную поэму советских времен в пропаганде порока

Владимирская епархия Русской православной церкви назвала поэму «Москва-Петушки» порочной, деструктивной и кощунственной, а также осудила «возвеличивание и героизацию» ее автора — писателя Венедикта Ерофеева. Соответствующее заявление опубликовано на сайте митрополии. Священнослужители призвали СМИ, деятелей культуры и педагогов отказаться от произведений Ерофеева.

Мы призываем средства массовой информации, деятелей культуры и педагогов воздержаться от романтизации и героизации данного автора и его главных произведений, поскольку его творчество, по нашему глубокому убеждению, несет в себе деструктивный заряд, пагубный для личности и общества, — говорится в сообщении.

В епархии отметили, что произведения Ерофеева искажают национальную идентичность, «низводя его до примитивного, убогого состояния, главной характеристикой которого является перманентное алкогольное опьянение»; носят деструктивный и эсхатологический характер, подталкивающий к разрушению, а не созиданию; пропагандируют порок, описывая «страсть винопития» и изобилуя сквернословием; формируют кощунственное представление о Боге. Последним ключевым моментом называют отсутствие нравственного идеала, та как все произведения пронизаны идеей бесцельности, тщетности и экзистенциального тупика.

Мы убеждены, что именно классическая русская литература, устремленная к поиску истины, добра и красоты, должна составлять основу образовательного и культурного пространства, — заключили священнослужители.

Ранее иерей Валерий Сосковец заявил, что выходить замуж за нейросеть неправильно — так же, как и за снегиря, за снеговика или за швабру. Для того чтобы постичь религиозный смысл брака, необходим реальный человек, а не нейросеть. По словам Сосковца, грех — это «ошибка» в переводе на русский язык, и выходить замуж за нейросеть является ошибочным действием.