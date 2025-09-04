Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 14:46

Огромная пробка парализовала Крымский мост

Пробка у Крымского моста 4 сентября насчитывает более тысячи автомобилей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На подъездах к Крымскому мосту образовалась масштабная пробка, в ней скопилось более тысячи автомобилей, данная информация была опубликована в Telegram-канале, который отслеживает ситуацию на подъездах к переправе. Согласно актуальным данным на 13:00, со стороны Таманского полуострова в очереди на ручной досмотр ожидают 450 транспортных средств.

13:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 450 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 700 транспортных средств. Время ожидания более двух часов, — сказано в сообщении.

Ранее на внутренней стороне КАД в районе съезда на проспект Культуры произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей и нескольких легковых машин. Движение полностью остановилось, образовалась масштабная пробка. По оценкам водителей, ожидание может занять несколько часов.

До этого в Краснодарском крае на автомобильной трассе возникла пробка из-за верблюда. Животное появилось в селе Темрюк, расположенном в 70 километрах от Крымского моста. На опубликованных кадрах видно, как верблюд вместе с хозяином неспешно движется по мосту во главе колонны транспортных средств, за которой выстроилась длинная очередь машин.

Крымский мост
пробки
машины
движение
