День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 18:57

Верблюд парализовал движение автомобилей на юге России

В Краснодарском крае из-за верблюда образовалась пробка на трассе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Краснодарском крае из-за верблюда образовалась пробка на трассе, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, животное было замечено в селе Темрюк — в 70 километрах от Крымского моста.

Еду через мост. А вот там идет чел с верблюдом. Пробку такую собрал. И через мост его же не обогнать. И вон пробка там тоже за мост уходит. А этот себе идет, — поделился автор видео.

На кадрах видно, как верблюд на пару с хозяином идет во главе автомобильной колонны по мосту неспешной походкой. За ним тянется длинная вереница машин.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области на видео попал бегущий по трассе верблюд. Животное убежало от хозяев, причем уже не в первый раз. Авторы поста обратились к подписчикам с просьбой дать знать, если кто-нибудь встретит беглеца. Представившийся владельцем верблюда пользователь в комментариях попросил всех, кто увидит зверя, не трогать его. Случайные люди уже успели обидеть верблюда и «даже ударить палками». Мужчина заверил, что все условия проживания для верблюда соблюдены.

Россия
Краснодарский край
дороги
пробки
верблюды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Течение Рейна унесло жизнь культового артиста
Украинские радикалы заявили о причастности к убийству Парубия
Стало известно, почему китайцы ищут русских жен
Захарова назвала тех, на кого повесят убийство Парубия
«СВО будет продолжена»: доклад Герасимова, новая карта Украины
В клинику жены экс-нападающего сборной России ворвалось «приведение»
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Невского
Зеленский рассказал первые подробности убийства Парубия
Трамп раскрыл вероятность саммита России, США и Украины
Трамп раскрыл, какие страны будут гарантировать Украине безопасность
В Египте погибли люди при ЧП на железной дороге
Верблюд парализовал движение автомобилей на юге России
«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» всухую
Подростки-зацеперы напали на водительницу трамвая из-за замечания
Белый дом заподозрил Европу в срыве переговоров по Украине
Получившему страшный удар током подростку пришлось отрезать руку
Посетительница «Крокуса» вспомнила, как муж спас ее во время теракта
Европейским министрам вручили ручки из украинских гильз
ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области
В Раде объяснили, о чем свидетельствует убийство Парубия
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.