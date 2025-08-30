Верблюд парализовал движение автомобилей на юге России

В Краснодарском крае из-за верблюда образовалась пробка на трассе, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, животное было замечено в селе Темрюк — в 70 километрах от Крымского моста.

Еду через мост. А вот там идет чел с верблюдом. Пробку такую собрал. И через мост его же не обогнать. И вон пробка там тоже за мост уходит. А этот себе идет, — поделился автор видео.

На кадрах видно, как верблюд на пару с хозяином идет во главе автомобильной колонны по мосту неспешной походкой. За ним тянется длинная вереница машин.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области на видео попал бегущий по трассе верблюд. Животное убежало от хозяев, причем уже не в первый раз. Авторы поста обратились к подписчикам с просьбой дать знать, если кто-нибудь встретит беглеца. Представившийся владельцем верблюда пользователь в комментариях попросил всех, кто увидит зверя, не трогать его. Случайные люди уже успели обидеть верблюда и «даже ударить палками». Мужчина заверил, что все условия проживания для верблюда соблюдены.