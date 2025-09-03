Минобороны потребовало взыскать более 90 млн рублей с телефонного завода МО РФ потребовало взыскать более 92 млн рублей с завода «Телта» по двум искам

Министерство обороны России потребовало взыскать более 92 млн рублей с пермского телефонного завода «Телта», ведомство подало сразу два иска, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы. Руководителей предприятия привлекли к уголовной ответственности за дачу взяток должностным лицам. Судья принял исковые заявления министерства.

Судья, рассмотрев вопрос о принятии к производству к ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» иска о взыскании 62 852 300 рублей, установил, что исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майор Александр Оглоблин получил девять лет колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в 12 млн рублей от завода «Телта», поставлявшего устройства связи в армию.

При этом сам Оглоблин признал вину в получении взятки в размере 12 млн рублей. Однако он не согласился с квалификацией дела.