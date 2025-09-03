В российском городе бочка весом около тонны упала на рабочего В Санкт-Петербурге бочка весом около тонны упала на рабочего на стройке

Бочка весом около тонны упала на рабочего в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Гострудинспекции СЗФО в своем Telegram-канале. Мужчину не удалось спасти, он скончался из-за полученных травм.

Инцидент произошел на стройке в Московском районе города. На место прибыли сотрудники СК и Гострудинспекции, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на северо-западе Москвы на складе, расположенном на Машкинском шоссе, 40-летний начальник склада погиб под автомобилем Mercedes-Benz А-класса. Машина слетела с домкратов. Мужчина занимался ремонтом машины, затягивая болты на колесах. Он улегся на ремонтный подкатный лежак спиной и заполз под автомобиль, чтобы осмотреть его днище. В какой-то момент машина соскользнула с домкратов и упала на него.

До этого в Свердловской области медики спасли жизнь 39-летнего мужчины, на которого упал ковш трактора. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где ему провели операцию и переливание крови. В ходе обследования у мужчины были обнаружены множественные тяжелые травмы: двусторонние переломы ребер, разрывы правого легкого и печени, контузия сердечной мышцы, перелом шейного отдела позвоночника.