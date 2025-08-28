Строитель насмерть разбился из-за нарушений безопасности В Североморске во время работ на объекте насмерть разбился строитель

В Североморске во время строительных работ насмерть разбился мужчина, пишет «МК в Мурманске». Согласно результатам расследования гибели мужчины, несчастный случай произошел из-за нарушений безопасности.

Трагедия случилась, когда рабочий разгружал металлические листы. В этот момент сломалась стрела на автоманипуляторе, и мужчина упал, получив травмы, несовместимые с жизнью.

В ходе проверки инспекция выявила множество нарушений в сфере охраны труда. Среди них некорректная эксплуатация оборудования, несоблюдение правил безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ, а также недостаточное обучение сотрудников. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

