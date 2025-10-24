Стало известно, чем обернется арест главы СК «Автодор» для трассы М-12 Baza: трасса М-12 может быстро прийти в негодность из-за ареста главы «Автодора»

Telegram-канал Baza допускает, что трасса М-12 может быстро прийти в негодность на фоне ареста главы СК «Автодор» Рамиля Шайдуллина. Канал отмечает, что его обвинили в миллиардных хищениях при строительстве дороги.

В посте говорится, что причиной скандала стало прокладывание участка 7.1 трассы «Восток» в Татарстане, к возведению которой подключили большое количество субподрядов. Канал указал, что вопросы к честности заказчиков появились еще на стадии строительства, когда материалы якобы заменяли на дешевые аналоги, не соответствующие ГОСТам.

Авторы поста со ссылкой на строителей полагают, что из-за этого трасса быстро станет опасной для водителей. Сообщается, что участок смогли достроить, но некоторые субподрядчики не получили выплаты. Например, речь идет о 7 млрд рублей для одной из компаний.

Ранее гендиректора «Автодора» взяли под стражу по обвинению в растрате. Басманный суд Москвы избрал такую меру пресечения для Шайдуллина на время следствия. Срок пребывания под стражей — один месяц и 19 суток.