Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 17:56

Стало известно, чем обернется арест главы СК «Автодор» для трассы М-12

Baza: трасса М-12 может быстро прийти в негодность из-за ареста главы «Автодора»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza допускает, что трасса М-12 может быстро прийти в негодность на фоне ареста главы СК «Автодор» Рамиля Шайдуллина. Канал отмечает, что его обвинили в миллиардных хищениях при строительстве дороги.

В посте говорится, что причиной скандала стало прокладывание участка 7.1 трассы «Восток» в Татарстане, к возведению которой подключили большое количество субподрядов. Канал указал, что вопросы к честности заказчиков появились еще на стадии строительства, когда материалы якобы заменяли на дешевые аналоги, не соответствующие ГОСТам.

Авторы поста со ссылкой на строителей полагают, что из-за этого трасса быстро станет опасной для водителей. Сообщается, что участок смогли достроить, но некоторые субподрядчики не получили выплаты. Например, речь идет о 7 млрд рублей для одной из компаний.

Ранее гендиректора «Автодора» взяли под стражу по обвинению в растрате. Басманный суд Москвы избрал такую меру пресечения для Шайдуллина на время следствия. Срок пребывания под стражей — один месяц и 19 суток.

трассы
дороги
строители
аресты
Автодор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Куда сходить в Москве в выходные 25–26 октября: кино и авангард
Глава РФПИ оценил влияние санкций на экономику России
Дмитриев назвал ключевое требование к экономическому сотрудничеству с США
Экс-главу Ростова-на-Дону Логвиненко могут лишить свободы на 10 лет
Глава РФПИ озвучил, кто настойчиво вклинивается в диалог Путина и Трампа
СК РФ возбудил второе уголовное дело после ДТП в Ленобласти
Водонаева вслед за Гордон набросилась на невесту Лепса и ее речь
Экстремал совершил опасный прыжок в пропасть на мотоцикле
В ЦУМ продают меховые шапки из 90-х за полмиллиона
Стилист разобрала скандальный образ Люси Чеботиной
Преподаватель умер на глазах у студентов во время лекции
Житель Крыма поплатился за русофобский контент в соцсетях
МВД не нашло нарушений в высказываниях Клаудиньо об СВО
США встали на сторону России перед лицом всего мира на Совбезе ООН
В Словакии разочарованы решением Фицо по санкциям против России
Бывшая российская фигуристка захотела принести США золото на Олимпиаде
Американский ведущий лишился дара речи из-за страшной аварии в прямом эфире
Набиуллина ответила на вопрос о введении налога на сверхприбыль банков
«Засунул блендер»: в Москве задержали дальнобойщика-насильника, подробности
Жизнь в Италии, особняк от Сталина: как Горький стал долларовым миллионером
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.