Россиянина насмерть придавило «Мерседесом»

На северо-западе Москвы на складе, расположенном на Машкинском шоссе, 40-летний начальник склада погиб под автомобилем Mercedes-Benz А-класса, передает «МК». Машина слетела с домкратов.

Мужчина занимался ремонтом автомобиля, затягивая болты на колесах. В это время мимо проходил его коллега, который посоветовал установить под колеса дополнительную опору для большей надежности. Однако начальник склада не прислушался к этой рекомендации.

Погибший улегся на ремонтный подкатный лежак спиной и заполз под автомобиль, чтобы осмотреть его днище. В какой-то момент машина соскользнула с домкратов и упала на него.

Начальника склада обнаружили охранник и уборщица, прибежав на шум. Сотрудники подняли машину с помощью домкратов, чтобы извлечь тело.

Медики, прибывшие на место происшествия, зафиксировали смерть мужчины.

По данным издания, погибший на протяжении пяти лет работал на складе. Он также неофициально использовал складское помещение для ремонта своих автомобилей и машин друзей, не имея соответствующих разрешений.

