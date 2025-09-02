Квашеные помидоры на зиму с медово-горчичным рассолом

Ингредиенты нужно подготовить в следующем количестве: на трехлитровую банку возьмите примерно 1,5 килограмма плотных помидоров среднего размера, лучше всего подходят сорта «сливка» или «дамские пальчики». Для рассола вам понадобится 1,5 литра чистой воды, 3 столовые ложки качественного меда, 2 столовые ложки каменной соли без йода, 1 столовая ложка сухой горчицы в порошке. Обязательно добавьте 3 зубчика чеснока, несколько горошин черного перца, 5–7 вишневых листьев и 1 зонтик укропа.

Процесс приготовления начинается с подготовки банки. Тщательно вымойте банку с содой и простерилизуйте ее удобным для вас способом. На дно чистой банки уложите половину всех специй: вишневые листья, укроп, перец и очищенный, разрезанный пополам чеснок. Помидоры нужно вымыть и обрезать у них плодоножки. Плотно уложите помидоры в банку поверх специй, стараясь не повредить шкурку. Поверх помидоров уложите оставшиеся специи.

Теперь приготовьте маринад. В кастрюле вскипятите воду, добавьте соль и мед. Хорошо размешайте до полного растворения. Снимите кастрюлю с огня и всыпьте горчичный порошок, активно помешивая венчиком, чтобы не осталось комочков. Дайте рассолу остыть до теплого состояния. Залейте помидоры остывшим рассолом комнатной температуры. Накройте банку марлей или специальной пластиковой крышкой с дырочками для брожения. Оставьте банку при комнатной температуре на три дня для начала процесса ферментации.

Через три дня снимите образовавшуюся пену, если она есть, и закройте банку обычной капроновой крышкой. Уберите банку в прохладное и темное место для дальнейшего квашения. Идеальная температура — это погреб или холодильник. Пробовать закуску можно уже через две недели, но настоящий вкус раскроется через месяц-полтора.

