Пикантное конфитюрное ассорти из яблок на зиму

Для создания вам потребуется примерно два килограмма плотных яблок, которые мы режем грубыми дольками, сохраняя кожуру для текстуры и аромата. Основой станет не сахар, а триста граммов густого цветочного меда, который мы растопим с тонко нарезанным корнем имбиря весом около сорока граммов и цедрой одного крупного апельсина. В этот пряный сироп погружаем яблоки и томим на медленном огне, позволяя им пропитаться, но не потерять форму. Финал — щепотка зерен кардамона и одна звездочка бадьяна для восточного шарма. Горячим раскладываем по банкам, укупориваем и даем созреть в темноте минимум месяц. Зимой это станет вашим гастрономическим антидепрессантом.

