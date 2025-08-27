День знаний — 2025
Пикантное конфитюрное ассорти из яблок на зиму

Пикантное конфитюрное ассорти из яблок на зиму

Для создания вам потребуется примерно два килограмма плотных яблок, которые мы режем грубыми дольками, сохраняя кожуру для текстуры и аромата. Основой станет не сахар, а триста граммов густого цветочного меда, который мы растопим с тонко нарезанным корнем имбиря весом около сорока граммов и цедрой одного крупного апельсина. В этот пряный сироп погружаем яблоки и томим на медленном огне, позволяя им пропитаться, но не потерять форму. Финал — щепотка зерен кардамона и одна звездочка бадьяна для восточного шарма. Горячим раскладываем по банкам, укупориваем и даем созреть в темноте минимум месяц. Зимой это станет вашим гастрономическим антидепрессантом.

Ранее мы писали про Томленые помидоры в масле с медом и апельсином: авторский рецепт на зиму

