02 сентября 2025 в 21:55

Раскрыта правда о закупке «мертвых» дронов для ВСУ

Командование ВСУ поставляет бракованные БПЛА и запрещает прямые закупки

Командование 10-го армейского корпуса ВСУ курирует поставки бракованных БПЛА и игнорирует жалобы на негодную технику, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его информации, руководство запрещает закупать беспилотники подразделениям напрямую.

Военнослужащий 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ признался, что в бригаду не раз приходили партии бракованных БПЛА. Попытки донести до производителя недостатки упирались в бюрократию и командование, — отметили в силовых структурах.

Ранее генерал-майор Владимир Попов объяснил, что языковой барьер, который серьезно затрудняет работу летчиков и технического персонала, является главной проблемой ВСУ при эксплуатации истребителей F-16. По его словам, это создает дополнительные риски во время ведения боевых действий. Генерал подчеркнул, что аналогичные сложности у пилотов ВСУ возникают с французскими истребителями Mirage 2000, интерфейс которых также не локализован для украинских военных.

Военный эксперт Олег Глазунов между тем отметил, что ВСУ рискуют столкнуться с серьезными проблемами с приходом осенней распутицы. Он уточнил, что западная техника не адаптирована к сложным погодным условиям и бездорожью.

