Генерал назвал главную проблему эксплуатации F-16 на Украине

Языковой барьер, который серьезно затрудняет работу летчиков и технического персонала, является главной проблемой Вооруженных сил Украины при эксплуатации истребителей F-16, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, он создает дополнительные риски во время ведения боевых действий. Генерал подчеркнул, что аналогичные сложности у пилотов ВСУ возникают с французскими истребителями Mirage 2000, интерфейс которых также не локализован для украинских военных.

Западные истребители — не панацея, а проблема для ВВС Украины. Вся речевая информация у F-16 на английском языке. В кабине, на шильдиках, табло. А украинцы не являются носителями английского языка. Да, можно подписать все приборы на русском, но в критической или аварийной ситуациях это замедляет реакцию. У Mirage — на французском. Плюс сложности в обслуживании самолетов на земле: разные штекеры, разные прицелы, разные топливозаправщики. Техники должны знать техническое описание либо на английском, либо на французском. Языковой барьер — проблема номер один для ВВС Украины, — пояснил Попов.

Ранее военный аналитик Юрий Кнутов допустил, что российские военные могли применить гиперзвуковые ракеты «Кинжал» против украинских аэродромов с целью уничтожения истребителей F-16 и Mirage на земле. По его словам, данная модель оружия используется для атаки на важные цели. Он уточнил, что ракеты были выбраны для удара из-за быстроты поражения цели с момента ее обнаружения.