Награда от Путина, «Спартак»: как живет школьник, спасший людей в «Крокусе»

Школьник Ислам Халилов с матерью на награждении за помощь в эвакуации людей во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»

В этом году Исламу Халилову, школьнику, который во время теракта вывел из «Крокус Сити Холла» более ста человек, исполняется 17 лет. Он пошел в десятый класс. Как сейчас живет его семья, что нового у них произошло, о чем мечтает юный герой — в материале NEWS.ru.

Как сейчас живет Ислам Халилов, спасший 100 человек

Сейчас Ислам Халилов учится в десятом классе средней школы. Летом вместе со сверстниками он подрабатывал в игровом клубе и был волонтером на Ярославском и Ленинградском вокзалах, рассказал NEWS.ru его отец Бахтияр Халилов. Мальчик помогал тем, кому сложно добраться до поезда, заносил инвалидные коляски в вагон, указывал пенсионерам на нужные места.

«Какое-то время после теракта ему снился „Крокус“ и погибшие люди. Будто они говорят: „Почему ты не помог нам, а другим?“ Сейчас это уже прошло», — поделился Бахтияр.

Он говорит, что какое-то время родственники спасенных людей выражали благодарность Исламу в социальных сетях и не только. Отец юного героя вспомнил, что узнал о теракте вечером того же дня, когда ему позвонил Ислам, подрабатывающий в «Крокусе» гардеробщиком, со словами: «Террористы напали на „Крокус“». В этот момент мужчина находился на работе, но после звонка сразу приехал на место теракта.

«Ислам сказал: „Папа, не волнуйся, я в порядке, только что вывел из горящего зала сто человек“. Онемев, я спросил: „А как друзья твои?“ Сын ответил: „Все живы“», — вспомнил Халилов-старший.

Ислам Халилов (слева) и Артем Донсков, участвовавшие в спасении людей 22 марта 2024 года во время террористического акта в здании концертного зала «Крокус Сити Холл», перед началом матча 1/2 финала кубка России (путь РПЛ) по футболу сезона-2023/24 между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Зенит (Санкт-Петер Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Чем сейчас занимается семья Ислама Халилова

Халилов рассказал, что Ислам — его старший сын, у него есть еще младший брат и пятилетняя сестренка. До трагедии они жили на съемной квартире. После того как стало известно о подвиге подростка, меценаты и известные блогеры пообещали семье жилье.

«По поводу жилищного вопроса мы обращались к подмосковному губернатору Андрею Воробьеву, и нам выделили двухкомнатную квартиру в Путилково по социальному найму с возможностью выкупа. Продлевать договор нужно каждые два года», — подчеркнул отец героя.

Халилов отметил, что квартира не в собственности, но там можно жить, оплачивая «коммуналку». Сейчас в двух комнатах ютится шесть человек: семья Ислама вместе с бабушкой. По словам отца, год назад они планировали взять ипотеку, но решили повременить с этим.

«Я 23 года строительством занимался, но в прошлом году стал работать в такси», — поделился отец.

Как наградили Ислама Халилова

Известно, что оба родителя Ислама из Киргизии — мать из Узгенского района, отец — из Сузакского. Мальчик родился в селе Хури в Дагестане. После теракта Ислам получил шесть наград, среди них президентская, от Общественной палаты, губернаторская, медаль мусульман России «За заслуги», рассказал отец героя.

Вице-спикер Госдумы РФ, председатель комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова (слева на первом плане) и школьник Ислам Халилов с семьей во время награждения за помощь в эвакуации людей во время теракта в подмосковном «Крокус Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

«И с президентом мы встретились в прошлом году на Манежной площади», — вспомнил Бахтияр.

Вместе с другими юными героями «Крокуса», Артемом Донсковым и Никитой Ивановым, Ислам получил награду «За спасение погибавших» (это государственная награда РФ, ей награждают за спасение людей в экстремальных ситуациях, сопряженных с риском для жизни. — NEWS.ru).

Чем сейчас занимается Ислам Халилов

Сам Ислам Халилов рассказал NEWS.ru, что все случившееся стало для него полной неожиданностью. «Мы обычная семья — учимся и работаем, — говорит он. — Мама и папа мною гордятся».

«У меня все отлично! Пожалуйста, не пишите, что я помогаю людям — этим я занимаюсь в свободное время. Я решил после школы отправиться в армию, быть патриотом страны», — говорит Ислам Халилов.

Мальчик рассказал, что подрабатывает вместе с папой друга. В будущем он планирует поступать в Академию ФСБ. Кстати, еще год назад для него организовали встречу с любимой футбольной командой «Спартак», он познакомился с игроками и немного поиграл с ними на поле.

«Я бы очень хотел заниматься футболом, но пока нет ни возможности, ни времени, умирает талант. Я зарабатываю на карманные расходы и помогаю родителям, а сейчас еще и школа начинается», — поделился он.

Как Ислам Халилов спас сто человек

22 марта 2024 года во время концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» девятиклассник Ислам Халилов вместе с Никитой Ивановым, Артемом Филимоновым, Артемом Донсковым, Софьей Майер и другими ребятами подрабатывал в гардеробе. Во время атаки вывели на улицу несколько сотен человек. «Я должен был это сделать. Это часть моей работы — помочь людям спастись», — рассказывал впоследствии журналистам Ислам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мальчик вспоминал, что главные двери в «Крокусе» контролировались террористами и открывались они только карточкой, которая у него была. Он растолкал людей со словами «Стреляют, дайте пройти!», но при этом подумал, что террористы могут появиться с эскалатора или лестницы, кинуть гранату или открыть огонь на поражение.

«Я понимал, что если не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей. Слава богу, я вовремя успел открыть дверь и всех выпустить», — добавил Ислам Халилов.

Вся группа людей, которая шла за школьником, смогла спастись без травм и ожогов. Всего же в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибло 149 человек, один пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек.

Читайте также:

«Организм ел сам себя»: что сейчас с Яной Бобровой, которая весила 20 кг

Перед терактом жарили шашлык. Новые детали об ужасе в «Крокусе» из суда

Что с террористами из «Крокуса»: следствие завершено, когда их будут судить

Жизнь группы «Пикник» после «Крокуса»: что изменилось, выступают ли, райдер

Модный контракт и встреча с Путиным: что стало с юными героями «Крокуса»